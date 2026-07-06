Snösätraskolan söker en engagerad speciallärare till lågstadiet!
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Snösätraskolan
Snösätraskolan är vår fina F-6-skola i trivsamma naturnära omgivningar på Snösätrahöjden i Rågsved.
Skolan har ca 240 elever och en verksamhet som innefattar LSU-grupp, fritids och till hösten en nystartad fritidsklubb.
Vi som arbetar här är engagerade och vill göra skillnad för våra elever. Vi strävar efter att vara det naturliga valet för alla barn i närområdet och att ge varje elev de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och utveckling. Varje dag räknas och är viktig för våra elever. Vår skolas mål stöds av våra ledord: kunskap, trygghet och framtid. Vi ska tillsammans skapa en skolkultur där våra elever känner sig trygga och får öva i att sätta höga mål, samt får kunskap och stöd på vägen mot sin framtid. Vår ledstjärna är att det ska vara lätt att göra rätt.
Nyfikenhet, kreativitet och ödmjukhet tillsammans med förutsägbarhet, struktur och ledarskicklighet är byggstenar i vårt arbete framåt. Vi arbetar för att vidareutveckla vår verksamhet där eleven och elevens röst är i fokus.
Nu söker vi dig som vill kroka arm med oss på vår utvecklingsresa framåt; tillsammans med kunskaper och trygghet för framtiden!Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Snösätraskolan söker en engagerad och kompetent speciallärare som vill vara en aktiv del av utvecklingen hos oss.
Du ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar till att utveckla systematiken och effektiviteten i processen kring elever i behov av särskilt stöd, samt deltar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan.
Du planerar, genomför och följer upp insatser i undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar både individ- och gruppinriktat med elever i behov av särskilt stöd och för att utveckla tillgängligheten i lärmiljön.
Du ger handledning och stöd till kollegor i det pedagogiska arbetet. Du skriver kartläggningar, utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram samt följer upp insatser och dokumentation.
Du har intresse för och kunskap om tidig läs- och skrivutveckling och matematikutveckling.
Arbetet innebär många kontaktytor med elever, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som
har lärarlegitimation mot grundskolans lägre åldrar.
har speciallärar- eller specialpedagogexamen.
har erfarenhet av att skriva utredningar av elevers behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram.
är flexibel och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga och bidrar ansvarsfullt till utveckling i det kollegiala lärandet.
är engagerad och tillför entusiasm med energi och lust i arbetet.
är strukturerad och systematisk.
är handlingskraftig, och lösningsfokuserad och omsätter dina kunskaper praktiskt konkret.
är lyhörd och nyfiken på elevers röst och perspektiv, och tror att elever gör rätt om de kan.
leder kollegor med lyhördhet och nyfikenhet.
behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift då det krävs i arbetet.
har behörighet i svenska som andraspråk samt matematik för grundskolans lägre åldrar.
har erfarenhet av undervisning i grundskolans lägre åldrar.
har erfarenhet av språkutvecklande undervisning.
Som lärare på Snösätraskolan
är du en tydlig, trygg och stabil ledare.
har du förmåga att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö för eleverna.
har du förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
bemöter du din omgivning med lyhördhet, respekt och nyfikenhet.
har du ett relationellt ledarskap med god empatisk förmåga.
har du eleven i fokus och arbetar utifrån att eleven vill om hen kan, och arbetar systematiskt för att skapa förutsättningar för att alla elever ska lyckas.
planerar och organiserar du din undervisning utifrån dina elevers förutsättningar.
tar du ansvar för elevernas resultat och är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
har du förmåga att fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Meriterande kvalifikationer
erfarenhet av anpassad grundskola.Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Vallhornsgatan 21 (visa karta
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124 61 BANDHAGEN Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Anna Käszmann Åhlund anna.kaszmann.ahlund@edu.stockholm.se Jobbnummer
9993518