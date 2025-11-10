Snickerigruppen söker en inredningssnickare till vår fabrik på Hisingen
Snickerigruppen i Göteborg AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Göteborg
2025-11-10
Snickerigruppen söker inredningssnickare
Inredningsssnickare med flera års erfarenhet av snickeri i fabrik.
Snickerigruppen är ett modernt snickeri med modern maskinpark där vår cnc-maskin är spindeln i nätet. Våra kunder är inredningsföretag, byggare, restauranger, kontor och övrig offentlig miljö.
Arbetsuppgifter: Som inredningssnickare hos oss får du ett kreativt och utmanande arbete då vi oftast tillverkar enstyckeprodukter eller mindre serier. Vi är inriktade på effektiv produktion och logistik. Vi designar inga produkter utan vi tillverkar åt våra kunder på deras ritningar. Vi bygger inte heller för lager utan endast för kunders räkning.
Vi arbetar mestadels i vår fabrik och någon enstaka gång monterar vi hos kund.
Kvalifikationer: Vi söker dig som har flera års erfarenhet av snickeri i fabrik, kan läsa cnc ritningar, erfarenhet av maskiner förekommande i en snickerifabrik.
Det är bra om du gillar högt tryck, är noggrann och effektiv.
Körkort erfordras.
Maila din ansökan till vaste.rolfsson@snickerigruppen.se
Urval kommer att ske löpande
Vi har tyvärr ingen möjlighet att anställa lärlingar. Du måste bo i Göteborgstrakten eller vara beredd att flytta.
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Cv samt personligt brev
E-post: vaste.rolfsson@snickerigruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snickerigruppen i Göteborg AB
Hildedalsgatan 12 (visa karta
417 05 GÖTEBORG Jobbnummer
