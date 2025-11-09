Snickeri och lackering av nytillverkat och gammalt
2025-11-09
Vi söker en noggrann och händig person som vill arbeta med lackering av möbler, inredning och snickerier. Arbetet innefattar både sprutmålning, slipning, spackling och övrigt förarbete. Har du dessutom erfarenhet av bygg eller finsnickeri är det ett stort plus.
Du bör vara praktiskt lagd, ha öga för detaljer och trivas med att jobba självständigt i verkstadsmiljö.
Klarlackat är ett mindre företag i Lindome som arbetar med högkvalitativ lackering för både privatpersoner och företag. Vi värdesätter kvalitet, ordning och stolthet i hantverket.
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har erfarenhet av lackering, målning eller snickeri
Gillar att arbeta med händerna och skapa snygga resultat
Plats: Lindome
Omfattning: Heltid / Deltid efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
