Snicken Visby Söker Köksritare/butikssäljare
Järnab Södertorg / Butikssäljarjobb / Gotland Visa alla butikssäljarjobb i Gotland
2026-04-09
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järnab Södertorg i Gotland
Vi bygger Gotland - vill du vara med?
Vi söker nu en kombinerad köksritare och butikssäljare till vår anläggning Snicken Visby. Rollen har fokus på köksplanering och aktiv försäljning i butik och att bygga långsiktiga kundrelationer med både proffs- och privatkunder.
Tjänsten
Som köksritare hjälper du våra kunder att förverkliga sina drömkök. Du lyssnar in kundens önskemål, gör hembesök om det behövs och samlar information som du behöver. Sedan ritar du välgenomtänkta lösningar till kunden. Du upprättar offerter och följer affären från första kundmöte till avslut.
Men rollen är minst lika mycket en aktiv butikssäljarroll som en ritarroll. Du har din arbetsplats i butiken och när du inte sitter vid datorn och ritar kök rör du dig bland kunderna i butiken, ger råd och säljer. Du bygger och vårdar relationer med både proffs- och privatkunder genom att aktivt skapa kontakt, finnas nära kunden i deras köpprocess och följa upp. Du guidar till köp genom rådgivning och arbetar aktivt med exponering och ordning i butiken.
Du engagerar dig i sortimentet och har löpande kontakt med leverantörer. Arbetsuppgifterna inkluderar även varuplock, prisuppdateringar och inventering. Utöver kök erbjuder vi ett brett sortiment inom bland annat badrum, golv, fönster & dörrar, garderobslösningar, verktyg & maskiner, färg & tapeter, skruv och beslag - och mycket mer. Du arbetar nära övriga butikssäljteamet och samarbetar med lager-, objekt- och utesäljare.
Vi söker
Vi söker dig som trivs lika bra bakom ritprogrammet som ute bland kunderna i butiken. Du är utåtriktad, rörlig och brinner för försäljning och rådgivning - du är inte rädd för att ta initiativ och hjälpa till där det behövs, oavsett avdelning.
Du drivs av att ge service i världsklass och har ett intresse för inredning och ett öga för form, funktion och detaljer. Erfarenhet av köksritning i CAD-program (extra plus om det är Winner) är meriterande men inte ett krav - vi lär gärna upp rätt person. Du arbetar flexibelt och lösningsorienterat, tar ansvar och är duktig på ordning och reda. Som person är du en prestigelös lagspelare med god samarbetsförmåga, samtidigt som du är trygg i att ta egna initiativ. Erfarenhet från bygghandel är meriterande. Körkort B är ett krav.
Det här får du hos oss
Hos oss blir du en del av ett stödjande team där vi tillsammans arbetar för att skapa en hållbar och trivsam arbetsmiljö. Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsplats där du får möjlighet till såväl kompetensutveckling som personlig utveckling. Vi har kollektivavtal med goda villkor och ser till att du har alla arbetsverktyg du behöver för att lyckas i din roll.Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Snicken Visby är den kompletta byggvaruhandeln och ingår som en viktig del i det familjeägda företaget Järn AB Södertorg. Vår ambition är att erbjuda ett heltäckande produktsortiment från "husgrunden till skorstenspipan" och allt däremellan. Vi välkomnar dina idéer och initiativ som för oss framåt i vår gemensamma strävan att vara det naturliga valet i branschen. Vi bygger Gotland.
Praktiskt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, heltid. Arbetstiden schemaläggs i skift, måndag till fredag kl. 7-18 och lördagar kl. 10-15. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järnab Södertorg
(org.nr 556323-1850), http://www.jabs.se
Österbyväg 30 (visa karta
)
621 21 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Snicken Visby Jobbnummer
9845720