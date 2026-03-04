Snickarerfarenhet? Då söker vi dig till uppdrag i Arboga
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Arboga
2026-03-04
Starka behöver dig som har erfarenhet som snickare
I rollen ingår att vara behjälplig med att montera fönster samt arbetar du praktiskt med att bygga och forma framtidens hållbara byggnadsverk. Du kommer bla annat arbeta med formbyggnad, armering och gjutning av betong utifrån ritningar och instruktioner. En viktig del i ditt dagliga arbete är att säkerställa att arbetet genomförs med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbara lösningar. Du kommer att vara en del av ett sammansvetsat team där god stämning, gemenskap och hög säkerhet prioriteras.
Detta startar med en inhyrning genom Bestbemanning för att sedan ha möjlighet att ev övergå till anställning hos kund.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Byggutbildning alt erfarenhet som snickare
God kunskap i ritningsläsning och förmåga att arbeta efter tekniska arbetsunderlag.
Truckkort och/eller traverskort är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God fysisk förmåga och vilja att utföra fysiskt arbete.
Personliga egenskaper - Vem söker vi?
Du är ansvarstagande och sätter alltid säkerheten först.
Du har hög arbetsmoral, är lösningsorienterad och bidrar med en positiv attityd.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
Arbetstid, placering och arbetsvillkor
Tjänsten är på heltid och innebär dagliga arbetspass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
https://jobb.bestbemanning.nu
731 30 KÖPING
