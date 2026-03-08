Snickare / Träarbetare till växande byggföretag Cekel El och bygg AB
Cekel Elinstallationer och Bygg AB / Snickarjobb / Karlshamn Visa alla snickarjobb i Karlshamn
2026-03-08
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cekel Elinstallationer och Bygg AB i Karlshamn Publiceringsdatum2026-03-08Om tjänsten
Cekel Elinstallationer och Bygg AB söker nu en snickare / träarbetare som vill bli en del av vårt team. Vi är ett mindre företag med stora ambitioner och arbetar med både byggprojekt och byggservice. På grund av ökad efterfrågan behöver vi nu stärka upp vårt team med ytterligare en engagerad medarbetare.
Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik, och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.Dina arbetsuppgifter
I rollen som snickare kommer du bland annat att arbeta med:
Snickeriarbeten vid nybyggnation, ombyggnation och renovering
Byggservice och mindre byggprojekt
Montering, reparation och anpassning av byggmaterial
Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper inom bygg
Arbetet sker främst ute hos våra kunder och kräver därför att du är serviceinriktad och lösningsorienterad. Vi jobbar oftast i team och du behöver därför kunna samarbeta med kollegor och underentreprenörer.
Vi söker dig som
Har 1-3 års erfarenhet av arbete som snickare, träarbetare eller byggarbetare
Har B-körkort (krav)
Är självständig, noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Anställningsvillkor
Heltid
Tillsvidareanställning
6 månaders provanställning
Start så snart som möjligt
Fast lön
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till firmabil
Ett stabilt arbete i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö och korta beslutsvägarOm företaget
Cekel Elinstallationer och Bygg AB är ett mindre företag med fokus på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar inom både elinstallationer och bygg och har som mål att fortsätta expandera vår verksamhet.
Hos oss blir du en viktig del av ett företag som utvecklas och växer.
Ansökan / Kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Simon
Telefon: 073-144 48 38
Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@cekel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cekel Elinstallationer och Bygg AB
(org.nr 559226-6273) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simon Ek Carlegrundh info@cekel.se 0731444838 Jobbnummer
9783517