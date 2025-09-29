Snickare/träarbetare sökes omgående för Rot-arbete i Stockholm
Bygg, Kakel & Vvs i Stockholm AB / Snickarjobb / Järfälla
Träarbetare/snickare för anställning.
Bygg, Kakel & Vvs i Stockholm AB är ett företag som startades 2017 av hantverkare som jobbat tillsammans sedan 2001. Sedan starten har företaget belönats med ett antal utmärkelser, mycket tack vare personalen och dess engagemang.
Vi startade detta företag för att underlätta för våra kunder genom att ha ett företag och en kontaktperson för det totala projektet. Tydlighet och noggrannhet är några av våra ledord. Du som söker bör ha en stark vilja att kunna hantera alla typer av kunder samt vara flexibel då våra uppdrag varierar mellan ett enklare servicejobb till hela entreprenader.
Vi söker nu dig som är självgående snickare med erfarenhet inom service, installation och renovering, framförallt mot privatpersoner. Vi ser det som en merit om du har god vana att arbeta med badrumsrenoveringar, köksrenoveringar, övriga montagearbeten där detaljerna är dom avgörande och är duktig på att arbeta självständigt men även i grupp. Tjänsten kommer innefatta jobb i hela Stor-Stockholmsområdet men med största fokus på norrort där vi även har vårt kontor/verkstad vilket gör att det krävs god planering och struktur av dig som söker. Du behöver ha lätt för att kommunicera och ha en god samarbetsförmåga, både internt och med kund.
Vi erbjuder bra arbetsvillkor och servicebil.
Vi ställer följande krav på dig som söker:
• Du måste ha arbetslivserfarenhet inom liknande arbete.
• Du måste ha minst B-körkort men det är meriterande om du har BE-körkort.
• Du måste ha arbetat minst 3 år som snickare/träarbetare.
• Du måste kunna arbeta självgående och ta ett stort ansvar för dina arbeten, fordon och verktyg.
• Du är flytande i svenska både i tal och skrift, då språket används i det dagliga arbetet.
Vi ser helst att du är en social person med mycket ansvarstagande som är nyfiken på att lära dig nya saker i hantverksbranschen och som vill ingå i ett team av hantverkare som utför helhetsprojekt tillsammans.
Låter det här som dig? Då ser vi fram mot din ansökan som du skickar till info@byggkakelvvs.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: info@byggkakelvvs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bygg, Kakel & Vvs i Stockholm AB
(org.nr 559128-4152)
Girovägen 11
)
175 62 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygg Kakel & Vvs i Stockholm AB Jobbnummer
