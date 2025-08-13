Snickare tillSträngnäs och Eskilstuna med omnejd
2025-08-13
Vi söker fler erfarna snickare till våra team här på BITAB.
Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av mestadels mindre projekt som: byggservice och ombyggnationer på Ramavtal.
Hos oss finns det möjlighet att utvecklas för rätt person med rätt attityd och vilja, vi tror att frihet under eget ansvar skapar engagemang.
Våra uppdragsgivare är alltifrån privatpersoner, bostadsrättsföreningar, ramavtalskunder, kommuner till stora som små fastighetsägare. Andra flexibla arbetsuppgifter förekommer.
Kvalité, service och social kompetens väger tungt hos oss och är viktigt då vi ofta möter våra kunder och leverantörer på våra arbetsplatser.
Givetvis ser vi också att du är en problemlösande lagspelare som gärna bidrar med din sakkompetens och kan arbeta självständigt när det behövs. Arbetsområdet är i Eskilstuna samt Strängnäs med omnejd.
Eftersom du är en fullärd snickare beskriver dina referenser dig som lyhörd, självgående och ansvarsfull. Yrkesbevis alternativt minst 3 års dokumenterad erfarenhet ser vi gärna att du har. Hos oss är B körkort ett minimikrav.
BITAB erbjuder en trygg och stabil anställning med bra villkor, kollektivavtal, tjänstepension, bil. Omfattningen är heltid med 6 månaders provanställning. Referenstagning kommer att ske.
BITAB koncernen är ett familjeföretag vilket bildades 1977, i över 40 år har vi samlat på oss erfarenheter och kunskap av att lägga om tak, byggnadsarbeten och mycket annat. För oss är erfarenhet, kvalité och service väldigt viktigt. Vi är ett företag med strax över 50 anställda som växer stadigt, en slimmad organisation med högt till tak.
Under de senare åren har vi utökat ytterligare inom byggservice och elinstallationer. Idag kan vi med stolthet erbjuda våra kunder en trygg totalentreprenad med bra villkor.
Vårt huvudkontor ligger på Dalsäng 2 i Strängnäs, vi har även kontor i Solna.
Skicka din ansökan till jobb@bitab.se
samt märk ansökan med: Snickare Eskilstuna
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@bitab.se
http://www.bitab.se
