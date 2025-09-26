Snickare till uppdrag i södra Stockholm
2025-09-26
Worknordic söker nu efter ytterligare Snickare/träarbetare för arbete med start under vecka 41.
Till ett pågående projekt, byggnationen av ett flerbostadshus, behöver vi nu anställa ytterligare två Snickare/Träarbetare.
Som Snickare kommer du arbeta med traditionella arbetsuppgifter för en snickare/träarbetare, med fokus på takarbete (innertak och yttertak) och arbete i vindsutrymmet.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet som Snickare/träarbetare*Du har tidigare god erfarenhet av arbete med tak*Du tar egna initiativ, men kan också samarbeta med andra
Det är mycket meriterande om du har körkort, men inget krav.Har du yrkesbevis som Träarbetare är detta också meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
• Lön efter avtal*Reseersättning*Kompetenta och trevliga kollegor*Stora utvecklingsmöjligheter
Arbetsort:
Södra Stockholm
Uppstart:
Vecka 41
Omfattning:
Heltid, tillsvidare
Ansökningsfrist:
Snarast
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!
Vi intervjuar och rekryterar löpande för denna tjänst och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
Peter Jasiulewicz peter.jasiulewicz@worknordic.se Jobbnummer
9528793