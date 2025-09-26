Snickare till uppdrag i södra Stockholm

Worknordic Group AB / Snickarjobb / Värmdö
2025-09-26


Worknordic söker nu efter ytterligare Snickare/träarbetare för arbete med start under vecka 41.

Till ett pågående projekt, byggnationen av ett flerbostadshus, behöver vi nu anställa ytterligare två Snickare/Träarbetare.

Som Snickare kommer du arbeta med traditionella arbetsuppgifter för en snickare/träarbetare, med fokus på takarbete (innertak och yttertak) och arbete i vindsutrymmet.

Publiceringsdatum
2025-09-26

Kvalifikationer
• Du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet som Snickare/träarbetare*Du har tidigare god erfarenhet av arbete med tak*Du tar egna initiativ, men kan också samarbeta med andra

Det är mycket meriterande om du har körkort, men inget krav.Har du yrkesbevis som Träarbetare är detta också meriterande, men inget krav.

Vi erbjuder:
• Lön efter avtal*Reseersättning*Kompetenta och trevliga kollegor*Stora utvecklingsmöjligheter



Arbetsort:
Södra Stockholm

Uppstart:
Vecka 41

Omfattning:
Heltid, tillsvidare

Ansökningsfrist:
Snarast

Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!

Vi intervjuar och rekryterar löpande för denna tjänst och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Worknordic Group AB (org.nr 556826-1001)

Arbetsplats
WorkNordic Group AB

Kontakt
Peter Jasiulewicz
peter.jasiulewicz@worknordic.se

Jobbnummer
9528793

