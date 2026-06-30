Snickare till uppdrag i norra Stockholm
Grünewald-Decker AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-06-30
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Nu söker vi på Flexvik snickare till uppdrag hos en kund i Norra Stockholm. Uppdraget påbörjas omgående och pågår över sommaren, med möjlighet till förlängning om alla parter är nöjda.
KRAV:
Minst 3 års erfarenhet från totalrenovering av villorPubliceringsdatum2026-06-30Körkortskrav
Talar svenska och/eller engelska obehindrat
MERIT:
Rysktalande, alternativt språk från baltiska länder
Om detta är av intresse, skicka ditt CV till josefine@flexvik.se
, med "Snickare Stockholm" i ämnesraden.
Vi undanber ansökningar som inte uppnår kraven. Dessa kommer inte besvaras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: josefine@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
9985372