Snickare / Teknisk förvaltare Vill du kombinera hantverk med ansvar?
Fenix Fastighet AB / Snickarjobb / Upplands Väsby Visa alla snickarjobb i Upplands Väsby
2026-07-21
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fenix Fastighet AB i Upplands Väsby
Snickare / Teknisk förvaltare – Vill du kombinera hantverk med ansvar?
Om Fenix
Fenix är en engagerad och personligt inriktad förvaltare av bostadsrättsföreningar, baserad i Upplands Väsby. Vi tror på relationer, värdeskapande och engagemang – och på människor som vill göra skillnad.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som snickare och teknisk förvaltare på Fenix får du en varierande roll där du kombinerar praktiskt hantverk med tekniskt ansvar och nära kundkontakt. Du ansvarar för ett antal fastigheter och är en viktig rådgivare till styrelser i tekniska frågor, samtidigt som du själv utför eller leder mindre bygg- och underhållsarbeten.
Rollen innebär ett helhetsansvar där du, genom praktisk erfarenhet, god planering och ett lösningsorienterat arbetssätt, bidrar till välskötta fastigheter och nöjda kunder.
Arbetsuppgifter i urval
Utföra snickeriarbeten, reparationer och mindre ombyggnationer
Planera, samordna och följa upp underhålls- och renoveringsprojekt
Genomföra fastighetsbesiktningar och statusbedömningar
Hantera försäkrings- och vattenskador
Beställa och samordna entreprenörer samt följa upp kvalitet och kostnader
Ge teknisk rådgivning till styrelser
Medverka vid styrelsemöten och presentera tekniska frågor
Hantera felanmälningar samt dokumentera och återrapportera utförda arbetenProfil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som snickare eller annan relevant byggteknisk bakgrund
Erfarenhet av service, renovering eller fastighetsunderhåll
God teknisk förståelse och ett intresse för fastighetsförvaltning
Förmåga att planera, prioritera och driva flera projekt samtidigt
Ett professionellt bemötande och erfarenhet av kundkontakt
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet av teknisk förvaltning, projektledning eller arbete mot bostadsrättsföreningar är meriterande men inget krav.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att kombinera praktiskt arbete med planering och kundkontakt, tar egna initiativ och bygger långsiktiga relationer genom ett professionellt och engagerat arbetssätt.
Vi erbjuder
Ett personligt och familjärt bolag med korta beslutsvägar
En unik roll där du kombinerar hantverk med teknisk förvaltning
Varierande arbetsdagar och stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och växa tillsammans med bolaget
Kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas inom projektledning och teknisk förvaltning
Långsiktigt samarbete för rätt personSå ansöker du
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan eller ett kort mejl med några rader om dig själv till info@fenixab.se
.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Slutkandidater kommer att omfattas av bakgrundskontroll efter godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: info@fenixab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fenix Fastighet AB
(org.nr 559111-5661)
Husarvägen 4 (visa karta
)
194 79 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007891