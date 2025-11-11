Snickare som vill arbeta mot arkitektritade villor tillbyggnader
Vi på eLinked AB söker nu fler erfarna och självgående snickare till vår kunds verksamhet i Uppsalaområdet. Kunden är ett välrenommerat byggföretag med över 15 års erfarenhet och en stark orderingång inom nyproduktion av villor, renoveringar samt om- och tillbyggnader.

Om tjänsten
Du kommer främst att arbeta med nyproduktion av fristående villor, men även renoveringsprojekt och tillbyggnader förekommer regelbundet. Arbetet sker alltid i team, även om vissa moment är mer självständiga. Du kommer få ansvar för olika faser i projekten och ha möjlighet att utvecklas inom yrket.
Jobben är huvudsakligen belägna i Uppsala med omnejd.
Du kommer bland annat att jobba med
Köksmontage
Badrumsrenovering
Golvläggning
Byggnation av uteplatser
Takbyten
Allmänna renoveringsarbeten
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som snickare inom nyproduktion och renovering
Arbetar noggrant, självständigt och är lösningsfokuserad
Tar ansvar och trivs med att jobba i team
Vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Har B-körkort
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Spännande projekt och många unika byggen
Firmabil
Kollektivavtal
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta för projektledande roller
Tjänstepension och olycksfallsförsäkring
Friskvårdsbidrag (Nordic Wellness, SATS, 24/7)
Personalaktiviteter och utvecklingsmöjligheter
