Snickare sökes till växande byggföretag projekt i Bromma
Marcus Lindén Bygg AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marcus Lindén Bygg AB i Stockholm
, Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en hårt arbetande snickare med känsla för finess och noggrannhet.
Du ska trivas med att jobba i ett engagerat team där kvalitet, tempo och ansvar går hand i hand.Publiceringsdatum2025-10-15Om företaget
Vi är ett byggföretag med 10 anställda som ständigt växer.
Vi har projekt i Södertälje, Bromma och Norrköping, och just nu söker vi förstärkning till vårt långsiktiga projekt i Bromma - en spännande byggproduktion som löper över 3 år.
Vi är ett seriöst företag med kollektivavtal inom byggbranschen och bra arbetsvillkor.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare, gärna både grov- och finsnickeri
Är noggrann, punktlig och arbetsvillig
Har ett öga för detaljer och kvalitet
Trivs med att jobba i lag men klarar eget ansvar
Har B-körkort (meriterande)
Meriterande:
Kunskaper i ryska eller ukrainska
Erfarenhet från större byggprojekt eller renovering
Vi erbjuder:
Anställning med kollektivavtal
Långsiktigt projekt i Bromma (minst 3 år framåt)
Trygghet, bra arbetsmiljö och schyssta villkor
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Möjlighet att växa i ett expansivt företag
Plats: Bromma, Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: info@marcuslindenbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marcus Lindén Bygg AB
(org.nr 559264-3604)
167 41 BROMMA Arbetsplats
Ombyggnation Traneberg Jobbnummer
9559206