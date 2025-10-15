Snickare sökes till växande byggföretag projekt i Bromma

Marcus Lindén Bygg AB / Snickarjobb / Stockholm
2025-10-15


Visa alla snickarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Marcus Lindén Bygg AB i Stockholm, Nyköping, Norrköping eller i hela Sverige

Vi söker en hårt arbetande snickare med känsla för finess och noggrannhet.
Du ska trivas med att jobba i ett engagerat team där kvalitet, tempo och ansvar går hand i hand.

Publiceringsdatum
2025-10-15

Om företaget
Vi är ett byggföretag med 10 anställda som ständigt växer.
Vi har projekt i Södertälje, Bromma och Norrköping, och just nu söker vi förstärkning till vårt långsiktiga projekt i Bromma - en spännande byggproduktion som löper över 3 år.
Vi är ett seriöst företag med kollektivavtal inom byggbranschen och bra arbetsvillkor.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare, gärna både grov- och finsnickeri
Är noggrann, punktlig och arbetsvillig
Har ett öga för detaljer och kvalitet
Trivs med att jobba i lag men klarar eget ansvar
Har B-körkort (meriterande)

Meriterande:

Kunskaper i ryska eller ukrainska
Erfarenhet från större byggprojekt eller renovering

Vi erbjuder:

Anställning med kollektivavtal
Långsiktigt projekt i Bromma (minst 3 år framåt)
Trygghet, bra arbetsmiljö och schyssta villkor
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Möjlighet att växa i ett expansivt företag

Plats: Bromma, Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: info@marcuslindenbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Marcus Lindén Bygg AB (org.nr 559264-3604)
167 41  BROMMA

Arbetsplats
Ombyggnation Traneberg

Jobbnummer
9559206

Prenumerera på jobb från Marcus Lindén Bygg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Marcus Lindén Bygg AB: