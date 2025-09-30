Snickare sökes till växande byggföretag i Nacka
2025-09-30
Är du en skicklig snickare som vill vara med på en spännande resa i ett växande byggföretag? Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team i Nacka!Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Vi är ett ambitiöst byggföretag med stark tillväxt där kvalitet, yrkesstolthet och nöjda kunder alltid står i centrum. Våra projekt varierar mellan renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer - alltid med höga krav på noggrannhet och samarbete. Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat gäng där din kompetens värderas och utveckling uppmuntras.
Din roll
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med:
• Nybyggnation och renoveringsprojekt
• Montering av kök, dörrar, fönster och inredning
• Stomresning och byggnadsanpassningar
• Arbete i både team och självständigt med ansvar för dina moment
Vi söker dig som
• Är noggrann, självgående och har öga för detaljer
• Trivs med att arbeta i team och skapa bra kundrelationer
• Har B-körkort
Extra plus om du har yrkesbevis, men det är inget krav - det viktigaste är din yrkesskicklighet och inställning.
Vi erbjuder
• Marknadsmässig lön
• Goda möjligheter att växa tillsammans med företaget
• Ett tryggt och positivt arbetsklimat där vi stöttar varandra
• Spännande och varierande projekt i Nacka med omnejd
Vill du bli en del av vårt team och utvecklas med oss?Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Ansök till: info@kompetensbyggen.se
Har du frågor? Kontakta oss på: 073-350 85 04 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: team@leanlink.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kompetensbyggen AB
(org.nr 559485-9950), https://kompetensbyggen.leanlink.io/public/recruitmentAds/3463d889-f649-4a79-af2e-f6caf6709d34
Box 14100 (visa karta
)
167 14 BROMMA Kontakt
Jörn-Albert Sörheim jorn@kompetensbyggen.se Jobbnummer
9533785