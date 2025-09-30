Snickare sökes till växande byggföretag i Nacka

Svenska Kompetensbyggen AB / Snickarjobb / Nacka
2025-09-30


Är du en skicklig snickare som vill vara med på en spännande resa i ett växande byggföretag? Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team i Nacka!

Publiceringsdatum
2025-09-30

Om företaget
Vi är ett ambitiöst byggföretag med stark tillväxt där kvalitet, yrkesstolthet och nöjda kunder alltid står i centrum. Våra projekt varierar mellan renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer - alltid med höga krav på noggrannhet och samarbete. Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat gäng där din kompetens värderas och utveckling uppmuntras.

Din roll

Som snickare hos oss kommer du att arbeta med:

• Nybyggnation och renoveringsprojekt

• Montering av kök, dörrar, fönster och inredning

• Stomresning och byggnadsanpassningar

• Arbete i både team och självständigt med ansvar för dina moment

Vi söker dig som

• Är noggrann, självgående och har öga för detaljer

• Trivs med att arbeta i team och skapa bra kundrelationer

• Har B-körkort

Extra plus om du har yrkesbevis, men det är inget krav - det viktigaste är din yrkesskicklighet och inställning.

Vi erbjuder

• Marknadsmässig lön

• Goda möjligheter att växa tillsammans med företaget

• Ett tryggt och positivt arbetsklimat där vi stöttar varandra

• Spännande och varierande projekt i Nacka med omnejd

Vill du bli en del av vårt team och utvecklas med oss?Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!

Ansök till: info@kompetensbyggen.seHar du frågor? Kontakta oss på: 073-350 85 04

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: team@leanlink.io

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Kompetensbyggen AB (org.nr 559485-9950), https://kompetensbyggen.leanlink.io/public/recruitmentAds/3463d889-f649-4a79-af2e-f6caf6709d34
Box 14100 (visa karta)
167 14  BROMMA

Kontakt
Jörn-Albert Sörheim
jorn@kompetensbyggen.se

Jobbnummer
9533785

