Snickare sökes till vårt team i Stockholm!
BossTeam Partners AB / Snickarjobb / Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
EkoStenEts AB söker nu en duktig snickare med minst 5 års erfarenhet av snickeri.
Är du en erfaren snickare som brinner för högkvalitativa hantverksprojekt? Vill du vara en del av ett skickligt och engagerat team som arbetar med varierande renoveringsprojekt i Stockholm? Vi söker nu en snickare som kan stärka vårt växande team och bidra med sin yrkeskunskap och arbetsglädje!
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med en rad spännande projekt medans vi erbjuder en trygg anställning i ett företag där medarbetarna är i fokus och där kvalitet och professionalism är nyckelord.
Yrkesbevis är meriterande. Annars ser vi gärna att du har arbetat minst 5 år som aktiv snickare med utbildning i grunden.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med både större och mindre byggprojekt inom både privat och offentlig sektor. Arbetsuppgifterna varierar från mindre renoveringar till nybyggnationer där din hantverksskicklighet och noggrannhet är avgörande för att skapa resultat som vi kan vara stolta över. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Service jobb/Snickeri.
Gipsning, OSB skivor, isolering, läktning etc.
Byggnation och montering av olika byggkomponenter.
Renovering och ombyggnation av kök, badrum och andra utrymmen.
Golvläggning, dörr- och fönster installation, foder, lister.
Säkerställande av hög kvalitet och finish i allt arbete.Kvalifikationer
Yrkesbevis inom snickeri är meriterande.
Utbildning är ett krav.
Flera års erfarenhet som snickare.
B-körkort är helst ett krav.
Förmåga att läsa ritningar och arbeta självständigt.
Hög arbetsmoral, noggrannhet och ett öga för detaljer.
God samarbetsförmåga och flexibel inställning.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Ett professionellt och sammansvetsat team.
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Intressanta och varierande projekt.
Lön: Enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Känner du dig som en extremt duktig snickare som vill få utlopp för din kompetens, få rättvis lön och ser en långvarig framtid inom ett växande bolag så ska du söka omgående så bokar vi in en intervju!
Vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Ansökningar skickas via mejl.
E-post: info@ekostenets.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söker jobb (plattsättare)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BossTeam Partners AB
(org.nr 559329-4811), http://www.ekostenets.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EkoStenEts AB Jobbnummer
9489979