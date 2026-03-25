Snickare sökes till Rixma AB - 4 tjänster (Södertälje)

2026-03-25


Rixma AB söker nu flera drivna, seriösa och skickliga snickare för arbete i Södertälje. Vi växer och behöver förstärka vårt team med fyra nya medarbetare.
Om tjänsten Som snickare hos oss kommer du främst att arbeta med:

Rivnings-/demonteringsarbeten

Uppbyggnad av väggar (inklusive renrumsväggar)

Montering av fönster, dörrar och foder

Kontorsanpassningar och andra vanligt förekommande byggmoment

Arbetet kan innehålla specialiserade moment, vilket ställer krav på att du har lätt för att lära dig nya arbetsmetoder och hantera olika material.
Kvalifikationer Vi söker dig som:

Har minst 5 års erfarenhet som snickare

Är noggrann, ansvarstagande och har en god arbetsmoral

Är flexibel och har förmåga att sätta dig in i nya arbetsuppgifter

Krav före anställning Innan etablering genomgår samtliga kandidater:

Alkohol- och drogtest

Bakgrundskontroll som inkluderar:

Identitetskontroll (inkl. eventuella namnändringar)

Adresshistorik (minst 10 år bakåt)

Kontroll av arbetstillstånd i Sverige

Civilstånd och uppgifter om barn

Verifiering av utbildning

Verifiering av de tre senaste anställningarna (upp till 5 år)

Kontroll av relevanta licenser

Utdrag ur belastningsregistret (minst 10 år)

Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar

Nuvarande och tidigare företagsengagemang

Kontroll kopplad till djurrättsaktivism

Du måste även inneha svenskt BankID

Vi erbjuder

Anställning enligt kollektivavtal

En trygg och seriös arbetsgivare

God arbetsmiljö och trevliga kollegor

Möjligheter att utvecklas inom företaget för rätt person

Arbetsplats: Södertälje
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7459023-1912339".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rixma AB (org.nr 556816-5525), https://rixma.teamtailor.com
Storgatan 51 (visa karta)
151 36  SÖDERTÄLJE

Jobbnummer
9818451

