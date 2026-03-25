Snickare sökes till Rixma AB - 4 tjänster (Södertälje)
Rixma AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rixma AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Haninge
eller i hela Sverige
Snickare sökes till Rixma AB - 4 tjänster (Södertälje)
Rixma AB söker nu flera drivna, seriösa och skickliga snickare för arbete i Södertälje. Vi växer och behöver förstärka vårt team med fyra nya medarbetare.
Om tjänsten Som snickare hos oss kommer du främst att arbeta med:
Rivnings-/demonteringsarbeten
Uppbyggnad av väggar (inklusive renrumsväggar)
Montering av fönster, dörrar och foder
Kontorsanpassningar och andra vanligt förekommande byggmoment
Arbetet kan innehålla specialiserade moment, vilket ställer krav på att du har lätt för att lära dig nya arbetsmetoder och hantera olika material.
Kvalifikationer Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som snickare
Är noggrann, ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Är flexibel och har förmåga att sätta dig in i nya arbetsuppgifter
Krav före anställning Innan etablering genomgår samtliga kandidater:
Alkohol- och drogtest
Bakgrundskontroll som inkluderar:
Identitetskontroll (inkl. eventuella namnändringar)
Adresshistorik (minst 10 år bakåt)
Kontroll av arbetstillstånd i Sverige
Civilstånd och uppgifter om barn
Verifiering av utbildning
Verifiering av de tre senaste anställningarna (upp till 5 år)
Kontroll av relevanta licenser
Utdrag ur belastningsregistret (minst 10 år)
Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar
Nuvarande och tidigare företagsengagemang
Kontroll kopplad till djurrättsaktivism
Du måste även inneha svenskt BankID
Vi erbjuder
Anställning enligt kollektivavtal
En trygg och seriös arbetsgivare
God arbetsmiljö och trevliga kollegor
Möjligheter att utvecklas inom företaget för rätt person
Arbetsplats: Södertälje
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7459023-1912339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rixma AB
(org.nr 556816-5525), https://rixma.teamtailor.com
Storgatan 51 (visa karta
)
151 36 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9818451