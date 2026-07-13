Snickare Sökes Bli En Viktig Del Av Vbygg AB
Vbygg AB / Snickarjobb / Kristinehamn Visa alla snickarjobb i Kristinehamn
2026-07-13
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Vill du ha ett varierande arbete där du får ta stort eget ansvar och vara med och utveckla ett växande byggföretag? Då kan du vara den vi söker.
Om VBYGG AB
VBYGG AB är ett lokalt byggföretag med bas i Kristinehamn. Vi utför renoveringar, ombyggnationer och byggprojekt åt både privatpersoner och företag.
Företaget drivs av ägaren tillsammans med projektanställda och samarbetspartners när projekten kräver det. Det innebär att du får arbeta nära besluten, med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka hur arbetet planeras och genomförs.
Vi växer och söker nu en engagerad snickare som vill vara med på vår fortsatta resa.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Hos oss är ingen dag den andra lik. Vi arbetar med många olika typer av byggprojekt, vilket gör att arbetet är både omväxlande och utvecklande.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Köksrenoveringar
Badrumsrenoveringar
Takbyten
Fasadrenoveringar
Altaner och uterum
Fönster- och dörrbyten
Tillbyggnader
Service- och reparationsarbeten
Övriga snickeri- och byggarbeten
Vi söker dig som
Är utbildad snickare eller har motsvarande erfarenhet.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar.
Är noggrann och har hög yrkesstolthet.
Trivs med varierande arbetsuppgifter.
Är lösningsorienterad och har ett trevligt bemötande mot kunder.
Har B-körkort.
Har du erfarenhet av exempelvis tak, fasad, plattsättning eller andra byggområden är det meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vill göra ett bra jobb.
Därför ska du välja VBYGG AB
Hos oss blir du inte en i mängden. Du får:
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Stor frihet under ansvar.
Nära samarbete med företagets ägare.
Korta beslutsvägar.
Möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med företaget.
Marknadsmässig lön och schyssta villkor.
Vi söker framför allt rätt person – någon som tar ansvar, är engagerad och vill leverera ett arbete med hög kvalitet.
Placeringsort: Kristinehamn med omnejd.
Anställning: Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen till VBYGG AB – ett mindre byggföretag där kvalitet, ansvar och nöjda kunder står i centrum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: info@vbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vbygg AB
(org.nr 559007-1329) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001848