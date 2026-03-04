Snickare sökes - Heltid eller deltid - Start omgående - Skåne
Andreas Allfix / Snickarjobb / Kristianstad Visa alla snickarjobb i Kristianstad
2026-03-04
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andreas Allfix i Kristianstad
, Bromölla
eller i hela Sverige
Vi på Andreas Allfix söker nu erfarna och pålitliga snickare för olika bygg- och renoveringsprojekt i Skåne-regionen.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
* Montering och installation
* Snickeriarbeten både inomhus och utomhus
* Målning och ytbehandling
* Reparationer och underhåll
Vi erbjuder:
* Flexibla arbetstider (heltid eller deltid)
* Konkurrenskraftig lön enligt avtal
* Möjlighet till långsiktigt samarbete
* Start omgåendeKvalifikationer
* Erfarenhet inom snickeri eller byggbranschen
* Noggrann och ansvarstagande
* B-körkort är meriterande men inte ett kravSå ansöker du
Skicka ditt CV och kontaktuppgifter till Allfixa3@gmail.com
eller ring 073-678 13 19 för mer information.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: Allfixa3@gmail.com Arbetsgivare Andreas Allfix Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9776662