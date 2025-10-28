Snickare sökes - Heltid eller deltid - Start omgående - Skåne

Andreas Allfix / Snickarjobb / Kristianstad
2025-10-28


Erfarna snickare sökes - Heltid eller deltid, start omgående

Vi på Andreas Allfix söker nu erfarna och pålitliga snickare för olika bygg- och renoveringsprojekt i Skåne-regionen.

Publiceringsdatum
2025-10-28

Dina arbetsuppgifter
* Montering och installation
* Snickeriarbeten både inomhus och utomhus
* Målning och ytbehandling
* Reparationer och underhåll

Vi erbjuder:
* Flexibla arbetstider (heltid eller deltid)
* Konkurrenskraftig lön enligt avtal
* Möjlighet till långsiktigt samarbete
* Start omgående

Kvalifikationer
* Erfarenhet inom snickeri eller byggbranschen
* Noggrann och ansvarstagande
* B-körkort är meriterande men inte ett krav

Så ansöker du
Skicka ditt CV och kontaktuppgifter till Allfixa3@gmail.com
eller ring 073-678 13 19 för mer information.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: Allfixa3@gmail.com

Arbetsgivare
Andreas Allfix

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9576747

