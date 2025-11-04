Snickare Sökes - Bli En Del Av Bigab Group Ab Och Forma Din Framtid!
2025-11-04
Snickare sökes - Bli en del av BIGAB GROUP AB och forma din framtid!
BIGAB GROUP AB är på jakt efter dig som vill vara med och driva vårt bolag framåt. Vi erbjuder möjligheter för snickare att utvecklas och avancera inom bolaget. Oavsett om du är tjej eller kille - om du är driven och engagerad, har vi utrymme för dig att växa!
Vad vi erbjuder:
Möjligheter att arbeta med olika projekt samt samarbeten med byggbolag i Göteborg och omnejd.
Snabb möjlighet till karriärsutveckling för rätt person.
Avtalsenliga löner och konkurrenskraftiga villkor.
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis
Är noggrann, effektiv och har en stark lagkänsla.
Behärskar svenska i både tal och skrift, då all dokumentation och ritningar är på svenska.
Är flexibel och lösningsorienterad, med förmågan att hantera olika typer av projekt.
Vad vi värdesätter:
Du är ambitiös, flexibel och har det där lilla extra som gör skillnad.
Erfarenhet inom byggbranschen och att jobba med kundprojekt.
Ansök nu!
Start sker omgående eller enligt överenskommelse. Vi går igenom ansökningar löpande, så tveka inte - skicka in din ansökan idag! Märk din ansökan med "Snickare2025"
Ansökningar skickas till: rekrytering@bigab.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: rekrytering@bigab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bigab Group AB
(org.nr 556853-6592)
Backa Bergögata 10 H (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9587368