Snickare Självgående Snickare Sökes Till Sedin & Co AB
Sedin & Co AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-06-05
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Vi letar efter tre snickare som vet vad ett vattenpass är till för – och som faktiskt använder det.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Sedin & Co AB är en byggfirma i Göteborg som renoverar, bygger om och fixar det mesta. Vi har lagt fler än 800 badrum, renoverat otaliga kök, bytt fönster, dörrar, tak och fasader. Vi är ISO-certifierade, har nöjda kunder och ett gäng som trivs på jobbet.
Om rollen
Varierande renoveringsprojekt i Göteborgsregionen – mest hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Du lägger upp ditt eget arbete, hanterar kontakten på plats och levererar kvalitet utan att någon behöver hålla i handen.
Vi söker dig som
Har minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet som snickare
Är fullt självgående – vi har inte resurser för handledning eller upplärning
Kan ta ett projekt från start till mål utan daglig styrning
Pratar svenska flytande, i tal och skrift
Har B-körkort
Vi vill vara tydliga: vi söker inte lärlingar eller personer som är på väg in i branschen. Vi söker dig som redan är där.
Vi erbjuder
Omväxlande projekt där ingen dag är den andra lik
Ett familjärt företag med korta beslutsvägar
Schyssta villkor och kollegor som faktiskt hjälper varandraSå ansöker du
Skicka CV och några rader om dig själv till info@sedinbygg.se
. Märk mejlet med "Snickare". Vi läser varje ansökan – även de med lite roliga formuleringar.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte tills hammaren rostar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
e-post
E-post: snickare@sedinbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sedin & Co AB
(org.nr 556740-6417)
Britta sahlgrens gata 8B (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontor Jobbnummer
9950703