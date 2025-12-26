Snickare / Plattsättare med snickerikunskap sökes till Dalham
Dalham AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-12-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalham AB i Stockholm
Dalham söker nu en kompetent och självgående snickare som vill arbeta med kvalitativa renoveringsprojekt i Stockholms innerstad. Alternativt söker vi en plattsättare med snickerikunskap - i så fall krävs giltig BKR-behörighet.
Om Dalham
Dalham är ett mindre byggföretag som arbetar som totalentreprenör, främst med lägenhetsrenoveringar i Stockholms innerstad. Vi tar ansvar för hela processen och utför mycket platsbyggda lösningar, där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet är centralt.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
Snickeriarbeten i samband med renoveringar
Platsbyggda och anpassade lösningar
Samarbete i mindre projektteam
För plattsättare: plattsättning i badrum och kök enligt gällande branschregler
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som snickare
Alternativt är plattsättare med snickerikunskap
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Trivs med kundkontakt och ansvar
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
För plattsättare: giltig BKR-behörighet
Anställning
Start: Omgående (februari)
Provanställning: Februari till och med april
Uppehåll: Maj-september (pappaledighet)
Fortsättning: Heltidsanställning från september
Vi erbjuder
Varierande projekt i Stockholms innerstad
Möjlighet att arbeta med kvalitet och detaljer
Ett litet, engagerat team med korta beslutsvägar
Långsiktighet och trygg anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: hampus@dalham.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalham AB
(org.nr 559444-8846)
Sankt Eriksgatan 58 D (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663840