Snickare / Plattsättare med snickerikunskap sökes till Dalham

Dalham AB / Snickarjobb / Stockholm
2025-12-26


Dalham söker nu en kompetent och självgående snickare som vill arbeta med kvalitativa renoveringsprojekt i Stockholms innerstad. Alternativt söker vi en plattsättare med snickerikunskap - i så fall krävs giltig BKR-behörighet.
Om Dalham
Dalham är ett mindre byggföretag som arbetar som totalentreprenör, främst med lägenhetsrenoveringar i Stockholms innerstad. Vi tar ansvar för hela processen och utför mycket platsbyggda lösningar, där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet är centralt.

2025-12-26

Dina arbetsuppgifter
Snickeriarbeten i samband med renoveringar

Platsbyggda och anpassade lösningar

Samarbete i mindre projektteam

För plattsättare: plattsättning i badrum och kök enligt gällande branschregler

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som snickare

Alternativt är plattsättare med snickerikunskap

Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt

Trivs med kundkontakt och ansvar

Behärskar svenska i tal och skrift

Har B-körkort

För plattsättare: giltig BKR-behörighet

Anställning
Start: Omgående (februari)

Provanställning: Februari till och med april

Uppehåll: Maj-september (pappaledighet)

Fortsättning: Heltidsanställning från september

Vi erbjuder
Varierande projekt i Stockholms innerstad

Möjlighet att arbeta med kvalitet och detaljer

Ett litet, engagerat team med korta beslutsvägar

Långsiktighet och trygg anställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: hampus@dalham.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dalham AB (org.nr 559444-8846)
Sankt Eriksgatan 58 D (visa karta)
112 34  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9663840

