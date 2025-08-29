Snickare på Traktamente eller lokalt (3 Jobb)
2025-08-29
EMJ Installation & Bemanning AB söker flera Snickare för flera projekt på traktamente i bland annat i Norrlands trakterna. Ett av projekteten är i Sundsvall.
Primära uppgifter:
Lägga isolering under platta, forma och gjuta för rännor i platta, takarbete, plåtarbete innerväggar m.mPubliceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet
Bra svenska
Körkort B
Referenser Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMJ Installation & Bemanning AB
(org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/ Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning Kontakt
Mikael Wallin mw@emjbemanning.se Jobbnummer
9482178