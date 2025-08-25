Snickare på Traktamente eller lokalt (3 Jobb)

EMJ Installation & Bemanning AB / Snickarjobb / Sundsvall
2025-08-25


EMJ Installation & Bemanning AB söker flera Snickare för flera projekt på traktamente i bland annat i Norrlands trakterna. Ett av projekteten är i Sundsvall.
Primära uppgifter:

Lägga isolering under platta, forma och gjuta för rännor i platta, takarbete, plåtarbete innerväggar m.m

Publiceringsdatum
2025-08-25

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet
Bra svenska
Körkort B
Referenser

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EMJ Installation & Bemanning AB (org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/

Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning

Kontakt
Mikael Wallin
mw@emjbemanning.se

Jobbnummer
9475049

