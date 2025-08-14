Snickare omgående till uppdrag i västra Stockholm
Snickarjobb
2025-08-14
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Worknordic Group AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Worknordic söker nu efter ytterligare Snickare/träarbetare för arbete med start under hösten.
Till renoveringen av en större kommersiell fastighet behöver vi nu anställa ytterligare två Snickare/Träarbetare. Uppdraget i området kring Solna förväntas hålla på under hela år 2025, med möjlig förlängning för den som är intresserad.
Som Snickare kommer du arbeta med traditionella arbetsuppgifter för en snickare/träarbetare, med fokus på takarbete och arbete i vindsutrymmet.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
• Du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet som Snickare/träarbetare*Du har tidigare god erfarenhet av arbete med tak*Du pratar och skriver obehindrat på svenska *Du tar egna initiativ, men kan också samarbeta med andra
Det är mycket meriterande om du har körkort, men inget krav.Har du yrkesbevis som Träarbetare är detta också meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
• Lön efter avtal*Reseersättning*Kompetenta och trevliga kollegor
• Stora utvecklingsmöjligheter
Arbetsort:
Solna med omnejd
Uppstart:
Snarast möjligt / Enligt ök
Omfattning:
Heltid, flera månader, med möjlig förlängning
Ansökningsfrist:
Snarast
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!
Vi intervjuar och rekryterar löpande för denna tjänst och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
Peter Jasiulewicz peter.jasiulewicz@worknordic.se Jobbnummer
9458897