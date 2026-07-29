Snickare med känsla för kvalitet? Välkommen till oss
ArbetsLagret AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-07-29
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ArbetsLagret är ett värderingsstyrt företag som grundades 2017 med visionen att stötta företag och individer att nå sin fulla potential. Med snart 10-års erfarenhet av marknaden har vi byggt en stabil grund för att möta arbetssökande med arbetsmarknadens behov och möjligheter. Vi är specialiserade på karriärvägledning, affärsrådgivning, bemanning och rekrytering tjänster vi ständigt utvecklar för att skapa långsiktigt värde för våra kunder och samarbetspartners. Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vi söker en erfaren och engagerad snickare som vill bli en del av vår kunds växande team.
Hos oss får du ett varierande och självständigt arbete där du arbetar med allt från nyproduktion till renovering och service både i privata bostäder och kommersiella fastigheter.
Du kommer att ingå i ett team som värdesätter yrkesstolthet, kvalitet och samarbete. Här får du möjlighet att använda din hantverksskicklighet varje dag och utvecklas tillsammans med kunniga kollegor.Dina arbetsuppgifter
• Byggnation och montering av väggar, tak, golv och inredning
• Renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder och lokaler
• Inpassning, justering och finisharbeten
• Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler och ritningarKvalifikationer
• Erfarenhet som snickare eller träarbetare
• Relevant utbildning inom bygg
• Yrkesbevis är meriterande men inget krav
• B-körkort är meriterande
• Du behärskar svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har en positiv inställning till kunder och kollegor. Vi söker dig som är stolt över ditt hantverk och alltid strävar efter ett professionellt resultat.
Du erbjuds
• En trygg provanställning med möjlighet till fast tjänst
• En trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
• Varierande uppdrag och utvecklingsmöjligheter inom yrket
• Tjänsten innebär direktanställning hos kundSå ansöker du
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Varmt välkommen med din ansökan via länk i annonsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ArbetsLagret AB
(org.nr 559133-5442), https://www.arbetslagret.se/
127 32 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetsledare
Maria Ogannesian jobb@arbetslagret.se +46765552329 Jobbnummer
10015563