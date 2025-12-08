Snickare med eller utan yrkesbevis sökes omgående
2025-12-08
Har du lust att prova på industriarbete? Vi söker någon med erfarenhet av tillverkningsindustri, gärna grovarbete eller erfarenhet från handverktyg. Alla våra jobb är långsiktiga med goda möjligheter till fast anställning. Vi har kollektivavtal. Vi har friskvårdsbidrag. Vi har framtidsjobbet för Dig!Arbetsuppgifter
Här blir du en del i ett tillverkningsteam där du får möjlighet att utveckla dina praktiska färdigheter. Jobbet ligger i Torsby, så du bör bo i närområdet. Dina arbetsuppgifter kan handla om allt från att arbeta med handverktyg till finmekanik och emballering.Profil
Du ska ha erfarenhet inom tillverkning. Traverskort meriterar - men är inget krav. Som person söker vi en kvalitetsorienterad och kommunikativ lagspelare. Det betyder att du ska gilla att samarbeta i grupp, vara lite utåtriktad och att du aldrig tummar på kvalitén. God muntlig och skriftlig svenska är ett krav, då du ska kunna läsa både ritningar och arbetsinstruktioner. Vill du ha ett jobb som är både roligt och i en fin grupp, hör av dig snarast, då tillsättning kan ske före sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9634287