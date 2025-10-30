Snickare / Hantverkare i Stockholm med omnejd
Nordic Netmedia & sales AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Netmedia & sales AB i Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Som snickare pa företaget kommer arbetsdagarna variera. Du kommer fa arbeta i en omväxlande miljo med bade ny- och ombyggnationer ofta hemma hos privatperson. ser garna att du kan utfora mindre projekt pa egen hand, samarbeta med dina hantverkarkollegor samt vara tillmotesgaende mot kunder.
Personliga Egenskaper
Företaget söker någon som är ordningsam och noggrann. Tycker du om att arbeta med kroppen kommer du snabbt finna dig till rätta och trivas i rollen! Vidare har du en positiv inställning och är engagerad som person. Vi ser garna att du tycker om problemlosning och ser fram emot att ta dig an nya spannande arbetsuppgifter.
Krav är att du innehar körkort för personbil samt Yrkesbevis men inget krav. Däremot är det ett krav med tidigare erfarenhet. Svenska i tal och skrift
• Yrkesbevis som snickare med fullgjorda timmar önskvärt
• Dokumenterad erfarenhet
• Fast månadslön. Utöver din fasta grundlön har du även möjlighet att få tjänstebil, telefon. - Många interna utvecklingsmöjligheter - Personalaktiviteter, event och roliga tävlingar - En spännande och glädjefylld arbetsplats med fantastiska kollegor
Varaktighet
Deltid / heltid / timmar efter överenskommelse
Arbetstider kan variera men vanligt 07:00-16:00
Då urval kommer ske löpande ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen är Stockholm med omnejd Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
Sara Stag behzad.roodechi@gmail.com Jobbnummer
9581581