Snickare / hantverkare eller montör till Gesa Company Helsingborg

Gesa Company AB / Snickarjobb / Helsingborg
2026-01-26


Vill du arbeta som snickare, hantverkare eller montör med varierande arbetsuppgifter och tydliga förväntningar?
Gesa Company söker nu nya medarbetare till vårt team i Helsingborg med omnejd.
Om jobbet
Du arbetar med bygg- och renoveringsuppdrag hos privatpersoner och företag. Arbetet är varierande och kan bestå av snickeri, montage samt andra invändiga och utvändiga byggarbeten.
Vi söker både dig som har jobbat några år i branschen och dig som är nyare men har rätt grund och vilja att utvecklas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Snickeri- och byggarbeten vid renovering och ombyggnation

Montage av olika byggrelaterade lösningar

Invändiga och utvändiga arbeten hos kund

Enklare kompletterande arbeten såsom måleri eller takarbete

Självständigt arbete samt samarbete med kollegor

Publiceringsdatum
2026-01-26

Kvalifikationer
Körkort B

Antingen praktisk erfarenhet som snickare, hantverkare eller montör eller utbildning inom bygg, snickeri eller motsvarande
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete

God arbetsmoral och ett professionellt bemötande

Meriterande
Yrkeserfarenhet inom bygg- eller renoveringsbranschen

Yrkesbevis eller annan relevant byggutbildning

Erfarenhet av kundnära arbeten

Vi erbjuder
Varierande arbetsdagar och omväxlande projekt

Ett stabilt företag med korta beslutsvägar

Möjlighet att utvecklas inom yrket

Arbete främst i Helsingborg med omnejd

Övrig information
Du är bosatt i eller nära Helsingborg, då våra uppdrag huvudsakligen finns i närområdet.
Hos Gesa Company värdesätter vi praktisk förmåga, ansvarstagande och rätt inställning. Formella titlar är mindre viktiga - vi söker rätt person för jobbet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: info@gesa.se

Arbetsgivare
Gesa Company AB (org.nr 556861-9943)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9705915

