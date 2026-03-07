Snickare / Byggnadsarbetare till växande byggsnickeriföretag i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Hållbart Bygg och Entreprenad i SV AB är ett väletablerat byggsnickeriföretag med cirka 17 anställda. Vi är specialiserade inom snickeriarbeten och träbaserade byggprojekt, med fokus på kvalitet, yrkesstolthet och hållbart byggande.
Vi arbetar främst med (NYA Samt ROT-projekt, ombyggnationer och anpassade snickerilösningar )i Stockholmsområdet och har en stabil orderingång.
På grund av ökad efterfrågan söker vi nu engagerade och ansvarstagande snickare som vill bli en del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, bland annat:
Invändiga och utvändiga snickeriarbeten
Montering av väggar, undertak, dörrar och inredning
Anpassnings- och renoveringsarbeten i ROT-projekt
Självständigt arbete samt arbete i team
Samarbete med arbetsledning och andra yrkesgrupper
Vi söker dig som
Har erfarenhet av snickeri och byggarbete
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i lag
Har yrkesstolthet och ett professionellt bemötande
B-körkort är meriterande
Svenska eller Engelska i tal är ett krav
Erfarenhet från ROT-projekt och arbete i bebodda miljöer är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Trevlig arbetsmiljö och god laganda
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Marknadsmässiga villkor enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med kort presentation av dig själv och din erfarenhet.
Urval sker löpande.
Tillträde: Arbetet påbörjas direkt efter överenskommelse.
Kontakt : kontakt@hallbartbygg.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Email
E-post: kontakt@hallbartbygg.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hållbart Bygg & Entreprenad i SV AB
(org.nr 559333-6885)
Gillerbacken 22 Lgh 1801 (visa karta
)
124 64 BANDHAGEN Arbetsplats
Erjon Home builder AB Jobbnummer
9783224