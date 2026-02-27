Snickare / Byggnadsarbetare till växande byggsnickeriföretag i Stockholm

Hållbart Bygg & Entreprenad i SV AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-02-27


Publiceringsdatum
2026-02-27

Om företaget
Hållbart Bygg och Entreprenad i SV AB är ett väletablerat byggsnickeriföretag med cirka 17 anställda. Vi är specialiserade inom snickeriarbeten och träbaserade byggprojekt, med fokus på kvalitet, yrkesstolthet och hållbart byggande.
Vi arbetar främst med (NYA Samt ROT-projekt, ombyggnationer och anpassade snickerilösningar )i Stockholmsområdet och har en stabil orderingång.
På grund av ökad efterfrågan söker vi nu engagerade och ansvarstagande snickare som vill bli en del av vårt team.

Dina arbetsuppgifter
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, bland annat:
Invändiga och utvändiga snickeriarbeten

Montering av väggar, undertak, dörrar och inredning

Anpassnings- och renoveringsarbeten i ROT-projekt

Självständigt arbete samt arbete i team

Samarbete med arbetsledning och andra yrkesgrupper

Vi söker dig som
Har erfarenhet av snickeri och byggarbete

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Trivs med att arbeta både självständigt och i lag

Har yrkesstolthet och ett professionellt bemötande

B-körkort är meriterande

Svenska eller Engelska i tal är ett krav

Erfarenhet från ROT-projekt och arbete i bebodda miljöer är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag

Trevlig arbetsmiljö och god laganda

Varierande och utvecklande arbetsuppgifter

Möjlighet till långsiktigt samarbete

Marknadsmässiga villkor enligt överenskommelse

Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med kort presentation av dig själv och din erfarenhet.
Urval sker löpande.

Tillträde: Arbetet påbörjas den 7 januari eller enligt överenskommelse.
Kontakt : kontakt@hallbartbygg.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Email
E-post: kontakt@hallbartbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hållbart Bygg & Entreprenad i SV AB (org.nr 559333-6885)
Gillerbacken 22 Lgh 1801 (visa karta)
124 64  BANDHAGEN

Arbetsplats
Erjon Home builder AB

Jobbnummer
9766751

