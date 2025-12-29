Snickare / Byggmedarbetare välkommen till ett växande byggbolag
HFH bygg och montage AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HFH bygg och montage AB i Göteborg
Vill du arbeta på en byggarbetsplats där människor, samarbete och yrkesstolthet står i centrum?
Vi är ett växande byggbolag i Göteborg som söker fler kollegor som vill vara med och bygga - inte bara projekt, utan också en arbetsplats där man trivs, känner tillit och tar ansvar tillsammans.
Hos oss är det viktigt att man känner sig välkommen, trygg och delaktig från första dagen. Vi tror på tillitsbaserat ledarskap, tydligt ansvar och en stark "vi gör det här tillsammans"-känsla. Här hjälper vi varandra, löser problem tillsammans och bryr oss om både jobbet - och människorna bakom.
Om rollen
Rollen formas utifrån din erfarenhet och kompetens. För vissa innebär den ett tydligt fokus på produktion, för andra kan även arbetsledande ansvar ingå i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna kan till exempel bestå av:
Snickeri- och byggarbeten
Nyproduktion och/eller renovering
Planering och samordning i det dagliga arbetet (beroende på erfarenhet)
Rivningsarbeten inför nyproduktion eller renovering
Assisterande uppgifter på byggarbetsplats
Organisering av material, verktyg och arbetsytor
Städning och ordning på arbetsplatsen - vi hjälps åt och tar ansvar för helheten
Att bidra till ordning, säkerhet och en god arbetsmiljö
Vi värdesätter både yrkesskicklighet och förmågan att få teamet att fungera bra tillsammans.
Vem vi tror att du är
Du har erfarenhet från byggbranschen, som snickare eller byggmedarbetare
Du tar ansvar, visar engagemang och är lösningsorienterad
Du trivs med samarbete och vill bidra till en god teamkänsla
Du uppskattar tydlighet, respekt och ett schysst arbetsklimat
Du pratar svenska
Du har B-körkort
Yrkesbevis är meriterande, men inte alltid ett krav - vi anpassar rollen utifrån vem du är
Vi välkomnar olika bakgrunder och erfarenheter och strävar efter en arbetsplats där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Det viktigaste för oss är engagemang, samarbete och viljan att göra ett bra jobb tillsammans.
Det här erbjuder vi
Kollektivavtal enligt Byggavtalet
Tjänstepension och avtalsförsäkringar via FORA
Sjuklön och föräldralön enligt kollektivavtal
Företagshälsovård
Lön enligt avtal och erfarenhet
Ett arbetsklimat präglat av respekt, tillit och samarbete
Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med ett bolag i utveckling
Varför jobba hos oss?
Hos oss på HFH Bygg blir du en del av ett byggbolag där människor är lika viktiga som projekten. Vi tror på tydlig kommunikation, lyhördhet och att bra resultat skapas när människor trivs och känner sig trygga.
Vi arbetar nära varandra i vardagen, tar ansvar tillsammans och stöttar varandra när det behövs. Här finns utrymme för olika erfarenheter, arbetssätt och personligheter - det viktiga är engagemang, samarbete och viljan att göra ett bra jobb.
Vi erbjuder trygga villkor enligt kollektivavtal, långsiktighet och en arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas, påverka och ta ansvar, oavsett var du befinner dig i din yrkesresa.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
HFH Bygg och Montage AB är ett växande byggbolag i Göteborg med omnejd som levererar helhetslösningar inom bygg och renovering. Vi arbetar med både mindre och större projekt - från badrumsrenoveringar och ombyggnationer till tillbyggnader och totalentreprenader - med stort fokus på kvalitet, trygghet och kundnöjdhet.
Arbetsort: Göteborg med omnejd
Start: Enligt överenskommelse
Så söker du
Skicka ett mail med ditt CV till ansokan@hfhbygg.se
Vid frågor om tjänsten, ring eller sms:a Heyman: 070-999 39 44.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: ansokan@hfhbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HFH bygg och montage AB
(org.nr 559386-7541) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HFH bygg & montage AB Kontakt
Heiman Ahmadi Info@hfhbygg.se 070-9993944 Jobbnummer
9665631