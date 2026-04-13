Snickare / Byggare sökes till växande Brame Bygg
Om jobbet
Vill du arbeta på ett byggföretag som tänker annorlunda?
Brame Bygg är inte riktigt som andra byggföretag. Vi har en egen modell för hur vi räknar på jobb, driver projekt och skapar nöjda kunder. Det har gett resultat - och nu växer vi vidare.
Därför söker vi fler duktiga snickare/byggare som vill vara med på resan.
Vi arbetar med renoveringar, ombyggnationer, tillbyggnader och andra byggprojekt åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare, byggare eller liknande yrke
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Är lösningsorienterad och praktiskt lagd
Är noggrann och levererar kvalitet
Har ett bra bemötande mot kunder och kollegor
Behärskar svenska eller engelska
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Timlön enligt överenskommelse
Heltid
Varierande projekt och utvecklande arbetsdagar
Bra kollegor och stark lagkänsla
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
Ett företag med framtidsambitioner
Struktur och ordning i projekten
Om Brame Bygg
Vi är ett företag med höga ambitioner och ett arbetssätt som skiljer sig från många andra i branschen. Vårt mål är att fortsätta växa genom nöjda kunder, hög kvalitet och rätt människor i laget.
Hos oss blir du viktig på riktigt.
Skicka några rader om dig själv samt gärna CV eller beskrivning av din erfarenhet.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag.
Anställningsform
Heltid / Provanställning enligt överenskommelse
Arbetsort
Stockholm med omnejd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: andreas@brame.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan byggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brame Bygg AB
(org.nr 559125-1904) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9852008