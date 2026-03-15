Snickare Arbetsledare / Projektledare inom bygg i Linköping
2026-03-15
DCS Total Bygg & Markservice AB söker en driven och affärsorienterad snickare med arbetsledar- och projektledaransvar i Linköping. Vill du ta helhetsansvar för projekt - från kundkontakt och offert till färdigställande? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kundkontakt och bygga långsiktiga relationer
Kalkylering och offertframtagning
Planera, samordna och leda projekt på plats
Budget- och resultatansvar
Resultatuppföljning och säkerställande av kvalitet, tid och ekonomi
Samordning av underentreprenörer och leverantörerKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet inom byggbranschen, gärna som snickare och arbetsledare
Erfarenhet av projektledning eller arbetsledning
Självgående, strukturerad och lösningsorienterad
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Byggteknisk utbildning
Erfarenhet av entreprenadjuridik (AB/ABT)
Tidigare budget- eller resultatansvar
Erfarenhet av upphandling
Nätverk i Linköpingsområdet
Kompetenser:
Projektledning, erfarenhet
Kalkylering, bygg
Budgetansvar
Offertframtagning
ResultatuppföljningUtbildningsbakgrund
Eftergymnasial utbildning, två år eller längre
Inriktning: Bygg och anläggning / Byggprojektledning
Vi erbjuder:
Ansvarsfull och utvecklande roll med helhetsansvar
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Korta beslutsvägar och nära kontakt med ledning
Konkurrenskraftiga villkorErsättning
Tjänsten har rörlig ackords- eller provisionslön. Ersättningen baseras på en procentuell del per projekt och resultat per månad. Lönen påverkas därför av antal genomförda projekt och projektens omfattning.
Öppen för anpassningar:
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter den arbetssökandes behov, t.ex. handledning, arbetstempo, arbetstid eller arbetsmiljö.
Arbetsort: Linköping
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till info@dcsbygg.se
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: info@dcsbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledar i Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DCS Total Bygg och markservice AB
(org.nr 559444-1858), https://dcsbygg.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
