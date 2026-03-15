Snickare / Arbetsledare / Projektledare inom bygg Göteborg

DCS Total Bygg och markservice AB / Byggjobb / Kungsbacka
2026-03-15


Visa alla byggjobb i Kungsbacka, Mölndal, Göteborg, Härryda, Partille eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos DCS Total Bygg och markservice AB i Kungsbacka, Linköping eller i hela Sverige

DCS Total Bygg & Markservice AB söker en driven och affärsorienterad snickare med arbetsledar- och projektledaransvar i Göteborg. Vill du ta helhetsansvar för projekt - från kundkontakt och offert till färdigställande? Då kan detta vara rollen för dig!

2026-03-15

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kundkontakt och bygga långsiktiga relationer
Kalkylering och offertframtagning
Planera, samordna och leda projekt på plats
Budget- och resultatansvar
Resultatuppföljning och säkerställande av kvalitet, tid och ekonomi
Samordning av underentreprenörer och leverantörer

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet inom byggbranschen, gärna som snickare och arbetsledare
Erfarenhet av projektledning eller arbetsledning
Självgående, strukturerad och lösningsorienterad
B-körkort
Svenska i tal och skrift

Meriterande:
Byggteknisk utbildning
Erfarenhet av entreprenadjuridik (AB/ABT)
Tidigare budget- eller resultatansvar
Erfarenhet av upphandling
Nätverk i Göteborgsområdet

Kompetenser:
Projektledning, erfarenhet
Kalkylering, bygg
Budgetansvar
Offertframtagning
Resultatuppföljning

Utbildningsbakgrund
Eftergymnasial utbildning, två år eller längre
Inriktning: Bygg och anläggning / Byggprojektledning

Vi erbjuder:
Ansvarsfull och utvecklande roll med helhetsansvar
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Korta beslutsvägar och nära kontakt med ledning
Konkurrenskraftiga villkor

Ersättning
Tjänsten har rörlig ackords- eller provisionslön. Ersättningen baseras på en procentuell del per projekt och resultat per månad. Lönen påverkas därför av antal genomförda projekt och projektens omfattning.
Öppen för anpassningar:
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter den arbetssökandes behov, t.ex. handledning, arbetstempo, arbetstid eller arbetsmiljö.
Arbetsort: Göteborg
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till info@dcsbygg.se
Urval sker löpande.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@dcsbygg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare Arbetsledare-Göteborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DCS Total Bygg och markservice AB (org.nr 559444-1858), https://dcsbygg.se/
Faktorvägen 17R (visa karta)
434 37  KUNGSBACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9798211

Prenumerera på jobb från DCS Total Bygg och markservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos DCS Total Bygg och markservice AB: