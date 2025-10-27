Snart färdig eller nyutexaminerad sjuksköterska till avd. 2B/C, Varberg
2025-10-27
Är du intresserad av kirurgisk omvårdnad och akutsjukvård? Önskar du önskar starta din karriär som sjuksköterska på en kirurgiavdelning? Då är du välkommen att söka till oss på avdelning 2B/C på Halland sjukhus Varberg!Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Att vara nyutexaminerad sjuksköterska är en spännande utmaning, men det kan också vara förenat med en känsla av osäkerhet.
För att skapa en individanpassad och trygg introduktion vill vi erbjuda dig möjlighet att gå bredvid som omvårdnadsassistent redan under termin 6 på sjuksköterskeutbildningen och anpassa innehållet efter dig och dina behov. Du går först med en undersköterska för att inskolas i basal kirurgisk omvårdnad för att därefter, när du är redo och det börjar närma sig examen, följa sjuksköterskans arbete.
Efter legitimering får du anställning som sjuksköterska och har minst 6 veckors inskolning med en rutinerad sjuksköterska. Under din introduktion, som omvårdnadsassistent och/eller som nyanställd sjuksköterska, har du avstämningar/reflektioner och undervisning av en sjuksköterska i syfte att fördjupa din kompetens inom kirurgisk vård för att öka din trygghet. Vi ger dig även möjlighet att besöka andra enheter som vårdar den kirurgiska patienten (mottagning, akutmottagning, operation, postop. och IVA). Detta som ett led att öka din förståelse för helheten.Om företaget
Vårdavdelningarna 2B/C är en gemensam avdelning med en personalgrupp, en avdelningschef och en bitr. avdelningschef. Avdelningen är indelad i tre Team; ÖGI (övre gastro), NGI (nedre gastro) och KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning). Vi tillämpar parvård och bemannar varje team med ett par, en sjuksköterska och en undersköterska. Det finns också en resurs under dagen och kvällen.
Mellan kl. 07.00 och 15.30 finns en samordnande funktion (undersköterska) som huvudsakligen tar emot alla inkommande telefonsamtal, fördelar inkommande patientflöde allt eftersom inneliggande patienter skrivs hem och lämnar avdelningen. Bokar samtliga transporter och har kontakt med kommunen, operation, akuten och vårdplatskoordinatorn för att kunna optimera patientflödet.
Patienterna kommer till oss från olika platser beroende på anledningen till inläggningen som kan vara planerad eller akut. Mestadels är det från Postop efter en operation eller akutmottagningen, men inte sällan från annat sjukhus efter behandling eller från närliggande avdelning, då vi samarbetar när det gäller vårdtyngden. Händer också att patienten varit på ett mottagningsbesök och därefter ska läggas in på avdelning.
För närvarande finns 21-28 vårdplatser och förhoppningen är att snart kunna öppna fler då det finns ett behov. Vårdtyngden bedöms kontinuerligt och vårdteamet förstärks vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som läser till sjuksköterska i termin 6 eller är nyutexaminerad sjuksköterska.
Samarbetsförmåga, noggrannhet, engagemang och flexibilitet ser vi som goda egenskaper. Ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt och gott bemötande värderas högt. Vi söker dig som vill bedriva ett aktivt arbete under utveckling för en modern sjukvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Är du nyfiken på hur det är att jobba hos oss är du varmt välkommen att göra ett besök på avdelningen och träffa chef, andra sjuksköterskor och övrig personal. Möjlighet finns att få gå med ett arbetspass för att se om det är något som passar dig.
Våra erbjudanden
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om Basår, vår introduktion samt vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/991". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus, Kirurgikliniken Varberg Kontakt
Maria Sivertsson, Avdelningschef 0340-481077 Jobbnummer
9576122