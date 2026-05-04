Snäll och familjekär kille på 23 år söker en assistent som kan jobba vaken
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nykvarn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nykvarn
2026-05-04
, Södertälje
, Gnesta
, Ekerö
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Nykvarn
, Södertälje
, Ekerö
, Salem
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Jag är en aktiv kille på 23 år som bor en bit utanför Strängnäs med min familj.
Nu söker jag en personlig assistent för ett vikariat på minst 1 år. Arbetstiden är förlagd till ca 25 h/vecka och avser vaken natt. Då du jobbar i mitt hem är det förstås viktigt att du klickar med min övriga familj också, likväl som med mig.
Vem är jag, vad har jag för intressen
jag gillar vara hemma och umgås med min familj, är det bra väder så går jag gärna promenader, cyklar, spelar fotboll eller hjälper till med arbetet på tomten Jag älskar att odla och hålla på med trädgården. På varma sommardagar är jag den som hoppar först i poolen och äter gärna en glass efteråt. Tycker väldigt mycket om att dansa och gör det så ofta jag kan, men vill också bara ta det lugnt ibland och titta på en bra film.
Om dig:
Eftersom busskommunikationen inte passar med dina arbetstider måste du ha körkort och tillgång till egen bil. Du som söker tjänsten ska vara glad, tålmodig, pålitlig och ansvarsfull. Eftersom jag har ett fel på min luftstrupe som gör att jag slutar andas så måste du som assistent hela tiden övervaka mig. Dessutom har jag Downs Syndrom med en förträngd matstrupe vilket gör att jag lätt sätter i halsen. Så ja, jag kräver din uppmärksamhet hela tiden.
Jag använder mig mycket utav teckenstöd i min kommunikation, så plus om du har erfarenhet av det och i övrigt är det viktigt att du talar mycket tydlig svenska. Om du har kunskaper i medicinteknisk utrustning och har en undersköterskeutbildning är det meriterande. Kan du teckenspråk så även det ett plus!
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Publiceringsdatum2026-05-04Anställningstyp/arbetstider
25 h/vecka, vikariat om minst 1 år. Ersättning
Individuell lönesättning. Avtal Fremia-Kommunal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
)
169 03 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9890564