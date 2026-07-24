Snäll och charmig kille i Sollentuna söker ny assistent
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-07-24
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Move & Walk Sverige AB i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Solna
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi letar just nu efter assistenter till en 18-årig kille. Arbetstiderna är förlagda dagtid och delvis på eftermiddagar och helger. Vi söker assistenter på deltid.
Du kommer att arbeta med en snäll och social kille som bor med sin familj i Sollentuna och går i gymnasiet i Häggvik. Han använder rullstol och behöver hjälp med alla aktiviteter i vardagen. Det innebär hygien, sondmatning, förflyttning, träning och kommunikation med andra. Du kommer framför allt vara med honom hemma men även delvis i skolan och utflygt.
Vi söker dig som är engagerad, lugn, lyhörd, noggrann och ansvarstagande. Du ska ha ett genuint intresse för att arbeta med människor och ha hög arbetsmoral. Det är viktigt att du talar flytande svenska. Du behöver också vara rök- och snusfri. Du behöver inte ha körkort.
För att behärska rollen behöver du ha erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans eller inom vård och omsorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi skulle vilja att assistenter stannar en längre tid.
Som personlig assistent kommer du vara anställd hos ett assistansbolag. Du kommer att få den introduktion som behövs för att du ska känna dig trygg i arbetet.
Rekryteringen sker fortlöpande så tveka inte på att skicka in din ansökan.
Företagsinformation
Om Move & Walk personlig assistans
Move & Walk personlig assistans är en del av Move & Walk-koncernen. Vi är specialister på Konduktiv Pedagogik; en pedagogiskt baserad re/habilitering för personer som har olika typer av neurologiska funktionsnedsättningar. Genom vår assistansverksamhet ser vi till att våra kunder, utöver den självklara personliga assistanssamordningen, får tillgång till Konduktiv Pedagogik i vardagen. Vi erbjuder dig som personlig assistent fortlöpande kompetensutveckling och en trygg anställning genom kollektivavtal mellan Almega/Vårdförbundet och Kommunal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Storgatan 70 (visa karta
)
171 52 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Kontakt
Kund- och assistansansvarig
Jerker Hernbäck jerker.hernback@movewalk.se Jobbnummer
10010636