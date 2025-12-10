Snabblärd medarbetare till årsskiftet på Graffiti Café
FMeijer Restauranger AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-12-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMeijer Restauranger AB i Malmö
Vi söker dig som vill jobba extra med tillträde i mitten av Januari. Upplärning kommer ske omgående efter anställning, och Vi vill att du stannar hos oss minst ett år.
Krav (VAR GOD LÄS OCH ANSÖK INTE OM DU INTE UPPFYLLER KRAVEN):
Du måste vara 20 år för att du ska kunna vara serveringsansvarig då du jobbar ensam ibland, och vi har serveringstillstånd.
Arbetstiderna varierar mellan kvällar 15.30-19.30, lunchpass 11.30-14 samt helgpass 9.30-17.30. Tjänsten är en behovsanställning vilket betyder att du jobbar när behovet finns, det kan vara allt från 2 pass i veckan upp till fem pass. Vi ser att du är student på distans, vilket gör dig tillgänglig för jobb på kvällar samt dagspass (lunch) , alternativt att du har en stabil inkomst från annan håll. (Du bör vara nöjd med att endast arbeta extra).
Samtidigt växer du och blir en stark resurs för oss inför sommaren 2026 vilket är vår högsäsong.
Arbetet innebär en del ensamarbete, vilket ställer höga krav på att du ska kunna ta egna beslut och initiativ, samt vara en problemlösare. Du är bekväm med att jobba ensam.
Du ska ha god social förmåga och ha lätt för att prata med folk. Du kan ge det där lilla extra när det kommer till service, och är inte rädd för att ha kul på jobbet.
Skicka CV med bild samt skriv om du studerar eller varför ett deltidsjobb skulle passa dig OBS det är av högsta intresse att veta varför du söker en extratjänst! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
e-mail
E-post: feliciah.meijer@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DELTID". Arbetsgivare FMeijer Restauranger AB
(org.nr 559209-4717)
Propellergatan 2 (visa karta
)
211 11 MALMÖ Jobbnummer
9638438