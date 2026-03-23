Smurfit Westrock i Nybro söker semestervikarier till Produktionen
2026-03-23
Smurfit Westrock är en global ledare inom hållbart papper och förpackningar. Vi finns i 40 länder och har över 100 000 anställda. Smurfit Westrock i Sverige täcker hela kedjan från papperstillverkning till konstruktion och produktion av säljande, effektiva och innovativa förpackningar och produkter i wellpapp.
På Smurfit Westrocks fabrik LithoPac i Nybro sysselsätter vi cirka 110 personer och producerar förpackningar, skyltställ och displayförpackningar i wellpapp till marknadsledande varumärken.
Vi söker nu semestervikarier till vår produktion i Nybro. Som semestervikarie hos oss börjar du arbeta i maj eller juni och tjänsten pågår fram till och med mitten av augusti.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
I rollen som produktionsmedarbetare ansvarar du för att arbeta med maskiner och ställa in dessa, samt övervaka maskinerna i produktionen. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor samtidigt som du arbetar självständigt med ansvar för en maskin. I tjänsten kan det också förekomma truckkörning, varav erfarenhet av truckkörning är bra.
Erfarenhet och kvalifikationer
Du är gärna studerande eller har relevant arbetslivserfarenhet. Sökande med relevant utbildning och/eller erfarenhet från liknande produktion kan vara meriterande. Meriterande är även om du har truckkort A1, A2, A3, A4, B1 och/eller B2. Du behöver ha god fysisk kondition då lyft förekommer i dina arbetsuppgifter.Dina personliga egenskaper
För att bli framgångsrik i rollen som produktionsmedarbetare är du en positiv och initiativtagande person som har ett noggrant arbetssätt. Du tycker att produktion och teknik är spännande. Du är nyfiken och vill gärna lära dig verksamheten.
För att vara aktuell för tjänsten hanterar du svenska i tal och skrift. Då kollektiva pendlingsmöjligheter saknas till arbetsplatsen behöver du också ha B-körkort och tillgång till bil.Om tjänsten
Omfattning: Heltid med start i maj eller juni 2026 och t.o.m. mitten av augusti.
Arbetstider: 2-skift enligt tiderna kl. 05.48-14.18 måndag till fredag och kl. 14.12-22.42 måndag till torsdag. Kan även bli aktuellt med nattskift.
Tjänstgöringsort: Nybro
Sista ansökningsdatum är den 2 april 2026 och urvalet till semestervikariaten pågår vanligtvis till och med april. Du söker tjänsten genom att skicka in ditt personliga brev och CV via länken i vårt rekryteringsverktyg. Skriv också from vilket datum du är tillgänglig att kunna börja arbeta hos oss.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Produktionsledare Amar Madzo på amar.madzo@smurfitwestrock.se
eller Produktionsledare Magnus Franzén på magnus.franzen@smurfitwestrock.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta HR Partner Karolin Nikolausson på karolin.nikolausson@smurfitwestrock.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smurfit Westrock Sverige AB
(org.nr 556037-6898)
Titanvägen 2
382 46 NYBRO
Karolin Nikolausson karolin.nikolausson@smurfitwestrock.se
