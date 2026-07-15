Smittskydds-/Sjuksköterska till Smittskydd Västernorrland, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-07-15
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Söker du ett varierat och utvecklande arbete där du kan göra skillnad för hela Västernorrlands befolkning? Vill du arbeta med frågor som spänner från övervakning av smittsamma sjukdomar till utbildning, rådgivning och folkhälsoarbete? Då kan tjänsten som smittskydds-/sjuksköterska vara något för dig.
Smittskydd Västernorrland planerar, organiserar och leder det regionala smittskyddsarbetet. Vi arbetar för att förebygga och begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar hos människor, övervakar smittläget i länet och ger råd och stöd till hälso- och sjukvården, myndigheter, organisationer och allmänheten. Vi samordnar även regionens arbete mot antibiotikaresistens och arbetar strategiskt med vaccinationer samt beredskap inför epidemier och pandemier. Vår verksamhet regleras av smittskyddslagen. Vi söker nu ytterligare en smittskydds-/sjuksköterska till vårt team.
Som smittskyddssjuksköterska arbetar du både självständigt och tillsammans med smittskyddsläkare, smittskyddssjuksköterska, smittskyddsadministratör och apotekare. Arbetet erbjuder goda möjligheter till professionell utveckling, fortbildning och eget initiativtagande. Du får en central roll i ett samhällsviktigt uppdrag med många kontaktytor såväl regionalt som nationellt. Vi har fina kontorslokaler på Sundsvalls sjukhus men arbetar regionövergripande. Resor för möten och fortbildning ingår i tjänsten.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterFölja och analysera det epidemiologiska läget för anmälningspliktiga sjukdomar
Utföra utredningar samt bedriva smittförebyggande arbete
Hantera ärenden, myndighetsuppgifter och utbrott av smittsamma sjukdomar
Informera, utbilda och ge råd till allmänheten, hälso- och sjukvården, andra myndigheter och organisationer
Samverka med hälso- och sjukvården, kommuner, länsstyrelsen, andra regionala smittskydd och Folkhälsomyndigheten
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av arbete som sjuksköterska
Har god datorvana och behärskar Office-paketet
Har mycket goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt GERS
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar specialistutbildning inom relevant område, exempelvis som distriktssköterska, infektionssjuksköterska eller barn- och ungdomssjuksköterska
Har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom infektionssjukdomar, smittskydd, folkhälsa, epidemiologi eller vårdhygien
Har erfarenhet av att arbeta med forskning eller kvalitetsarbete
Har erfarenhet av pedagogiskt arbete och undervisning
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperInitiativtagande: Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
Pedagogisk insikt: Du anpassar sättet att förmedla budskap till mottagaren
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med kollegor och andra samarbetsaktörer
Flexibilitet: Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se). Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Vårdförbundet
Kenneth Byström kenneth.bystrom@rvn.se +46 601 818 61 Jobbnummer
10003674