Smash Chef/Köksbiträde sökes till Smash-N-Go i Lindholmen

Karchaoui, Aladdin / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-07-17


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Smash Chef sökes till Smash-N-Go i Lindholmen
Smash-N-Go söker nu engagerade och pålitliga medarbetare som vill bli en del av vårt permanenta team och arbeta med oss året runt.
Vi är en växande foodtruckverksamhet i Göteborg med högt tempo, stark lagkänsla och stort fokus på kvalitet, service och utveckling. Vi söker dig som vill lära dig yrket ordentligt, ta ansvar och på sikt kunna utvecklas vidare inom företaget.

Publiceringsdatum
2026-07-17

Om tjänsten
Som Smash Chef arbetar du främst vid grillen och ansvarar för att våra burgare tillagas snabbt, säkert och med jämn kvalitet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Tillagning av smashburgare

Förberedelse av grillstationen

Säker hantering av råvaror

Kontroll av temperatur, kvalitet och portionsstorlek

Kommunikation med service- och köksteamet

Städning och rengöring av arbetsstationen

Öppnings- och stängningsrutiner

Arbete under perioder med högt tempo

Arbetet sker både vardagar, kvällar och helger.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är pålitlig och kommer i tid

Vill arbeta regelbundet året runt

Kan arbeta både vardagar och helger

Trivs i ett högt tempo

Är noggrann med hygien och renlighet

Kan följa instruktioner och ta emot feedback

Kommunicerar tydligt och respektfullt

Hjälper laget även när det är mycket att göra

Vill utvecklas och ta mer ansvar över tid

Tidigare erfarenhet från restaurang, grill eller snabbmat är meriterande, men inte ett krav. För oss är rätt inställning, arbetsmoral och ansvarskänsla minst lika viktigt. Du får upplärning på plats.
Utvecklingsmöjligheter
Hos Smash-N-Go finns en tydlig utvecklingstrappa:
Trainee → Smash Chef → Senior Smash Chef → Shift Leader → Truck Manager
Högre nivåer innebär högre lön, mer ansvar och större möjlighet att påverka verksamheten. Befordran baseras på tydliga krav inom kvalitet, pålitlighet, teamwork, självständighet och ledarskap.
Vi söker därför inte enbart någon som vill ha ett tillfälligt extrajobb, utan personer som vill bli en del av vårt långsiktiga kärnteam.
Vi erbjuder
Upplärning och tydliga arbetsrutiner

Regelbundet arbete året runt

Möjlighet till fler timmar för rätt person

Tydliga möjligheter att utvecklas inom företaget

Ett socialt och ambitiöst team

En arbetsplats där ansvar och prestation uppmärksammas

Möjlighet att växa med företaget när vi öppnar fler platser

Anställning
Omfattning: Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Arbetsort: Göteborg
Arbetstider: Vardagar, kvällar och helger
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt

Så ansöker du
Skicka in ditt CV och en kort presentation där du berättar:
Varför du vill arbeta hos Smash-N-Go

Hur mycket du vill arbeta

Vilka dagar och tider du vanligtvis är tillgänglig

Om du söker ett långsiktigt arbete

När du kan börja

Vi går igenom ansökningarna löpande och kallar utvalda kandidater till intervju och provpass.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17
E-post: info@smashngo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karchaoui, Aladdin
götaverksgatan (visa karta)
417 55  GÖTEBORG

Arbetsplats
Karchaoui Aladdin-Nabil

Jobbnummer
10005068

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