Smash Chef/Köksbiträde sökes till Smash-N-Go i Lindholmen
Karchaoui, Aladdin / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-07-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karchaoui, Aladdin i Göteborg
Smash Chef sökes till Smash-N-Go i Lindholmen
Smash-N-Go söker nu engagerade och pålitliga medarbetare som vill bli en del av vårt permanenta team och arbeta med oss året runt.
Vi är en växande foodtruckverksamhet i Göteborg med högt tempo, stark lagkänsla och stort fokus på kvalitet, service och utveckling. Vi söker dig som vill lära dig yrket ordentligt, ta ansvar och på sikt kunna utvecklas vidare inom företaget.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som Smash Chef arbetar du främst vid grillen och ansvarar för att våra burgare tillagas snabbt, säkert och med jämn kvalitet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Tillagning av smashburgare
Förberedelse av grillstationen
Säker hantering av råvaror
Kontroll av temperatur, kvalitet och portionsstorlek
Kommunikation med service- och köksteamet
Städning och rengöring av arbetsstationen
Öppnings- och stängningsrutiner
Arbete under perioder med högt tempo
Arbetet sker både vardagar, kvällar och helger.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är pålitlig och kommer i tid
Vill arbeta regelbundet året runt
Kan arbeta både vardagar och helger
Trivs i ett högt tempo
Är noggrann med hygien och renlighet
Kan följa instruktioner och ta emot feedback
Kommunicerar tydligt och respektfullt
Hjälper laget även när det är mycket att göra
Vill utvecklas och ta mer ansvar över tid
Tidigare erfarenhet från restaurang, grill eller snabbmat är meriterande, men inte ett krav. För oss är rätt inställning, arbetsmoral och ansvarskänsla minst lika viktigt. Du får upplärning på plats.
Utvecklingsmöjligheter
Hos Smash-N-Go finns en tydlig utvecklingstrappa:
Trainee → Smash Chef → Senior Smash Chef → Shift Leader → Truck Manager
Högre nivåer innebär högre lön, mer ansvar och större möjlighet att påverka verksamheten. Befordran baseras på tydliga krav inom kvalitet, pålitlighet, teamwork, självständighet och ledarskap.
Vi söker därför inte enbart någon som vill ha ett tillfälligt extrajobb, utan personer som vill bli en del av vårt långsiktiga kärnteam.
Vi erbjuder
Upplärning och tydliga arbetsrutiner
Regelbundet arbete året runt
Möjlighet till fler timmar för rätt person
Tydliga möjligheter att utvecklas inom företaget
Ett socialt och ambitiöst team
En arbetsplats där ansvar och prestation uppmärksammas
Möjlighet att växa med företaget när vi öppnar fler platser
Anställning
Omfattning: Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Arbetsort: Göteborg
Arbetstider: Vardagar, kvällar och helger
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligtSå ansöker du
Skicka in ditt CV och en kort presentation där du berättar:
Varför du vill arbeta hos Smash-N-Go
Hur mycket du vill arbeta
Vilka dagar och tider du vanligtvis är tillgänglig
Om du söker ett långsiktigt arbete
När du kan börja
Vi går igenom ansökningarna löpande och kallar utvalda kandidater till intervju och provpass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17
E-post: info@smashngo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karchaoui, Aladdin
götaverksgatan (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Karchaoui Aladdin-Nabil Jobbnummer
10005068