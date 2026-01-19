Smärtläkare till VO AnOpIVA, Smärtcentrum Syd, Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Läkarjobb / Södertälje Visa alla läkarjobb i Södertälje
2026-01-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Välkommen till VO AN/OP/IVA på Södertälje sjukhus som omfattar operationsavdelning, dagkirurgi, sterilenhet, intensivvårdsavdelning och smärtcentrum Syd.
Vi är en del av det lilla sjukhuset med ett stort hjärta. De korta beslutsvägarna hos oss gör att vi lättare och snabbare kan utveckla nya effektiva sätt att arbeta på och alltid med fokus på det bästa för våra patienter. Vi värnar om god arbetsmiljö och ett gott samskapande klimat, både i och utanför vårt verksamhetsområde. Vill du bli en del av oss?
Smärtläkare till Smärtmottagningen/Smärtcentrum Syd inom Verksamhetsområde AnOpIVA på Södertälje sjukhus:
Smärtverksamheten på Södertälje Sjukhus står inför ett nytt spännande och utvecklande uppdrag i regionen. Vi behöver därför bli fler och söker dig som är specialistläkare med intresse av smärtdiagnostik och behandling. Är du möjligtvis den vi söker?
Specialistläkare till smärtmottagningen på Södertälje sjukhus:
Smärtverksamheten består av en öppenvårdsmottagning och en konsultativ verksamhet som både är riktad mot sjukhusets vårdavdelningar/mottagningar samt primärvård. Här arbetar vi teambaserat och multiprofessionellt utifrån den bio-psyko-sociala modellen. Teamets professioner består av smärtläkare, smärtsjuksköterskor, fysioterapeuter, psykolog och KB-terapeut med ACT inriktning, administratör samt kurator.
Som smärtläkare arbetar du dels självständigt men även tillsammans med övriga teamet med patienter med både akuta- och långvariga smärtor inom öppen- och slutenvård. Det innebär smärtkonsultationer på vårdavdelningar gällande all typ av smärtproblematik samt undervisning. Vi har fysiska patientbesök, videobesök och uppföljningar via telefon samt teamkonferenser. Vårt remissinflöde är konstant, därav dagliga remissbedömningar i teamet.
Utöver ett väletablerat samarbete med andra specialiteter och verksamhetsområden på sjukhuset har vi även en konsultativ roll mot övrig sjukvård och arbetar därför med rådgivning samt telefonkonsultationer.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll. Du har ett empatiskt förhållningssätt gentemot dina patienter och har god kommunikation- och samarbetsförmåga med dina kollegor. Du är van att arbeta självständigt men trivs att arbeta i team tillsammans med andra professioner som är specialister inom sina områden. Du har god förmåga till att självständigt planera och genomföra ditt arbete, såväl det patientrelaterade arbetet som det administrativa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du deltar i utvecklings- och förbättringsarbete.
Du behärskar det svenska språket på en bra nivå i tal och skrift.
Förebild - "Andra gör som du gör inte som du säger"
Närvarande - "En ledare ska vara synlig och tillgänglig"
Kommunikativ - "Ledarskap är kommunikation"
Modig - "Våga tänka nytt och våga misslyckas. Våga vara tydlig och våga agera"
Förändringsorienterad - "Förändring är ett tillstånd som ständigt pågår"
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med specialistbevis inom anestesi och intensivvård.
Meriterande:
• Specialistläkare inom anestesi alternativt annan lämplig specialitet
• Erfarenhet av bedömning och behandling vid långvarig smärta
• Undervisning och forskning
Anställningsform:
Heltid, tjänstgöringsgrad kan diskuteras
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södertälje sjukhus, Verksamhetsområden, VO Ane/op/IVA, SmärtCentrum Syd Kontakt
Håkan Kalzén 08-12325190 Jobbnummer
9690751