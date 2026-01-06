Smältverksoperatör - med eller utan tidigare erfarenhet
GV Stars Bemanning AB / Ugnsoperatörsjobb / Nässjö
2026-01-06
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-06Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för drift och övervakning av smältugnar samt avgjutning av järn enligt gällande krav på kvalitet, säkerhet och produktion. Befattningen är central i verksamheten och syftar till att säkerställa att korrekt legering, temperatur och processtid uppnås för att leverera gjutgods av hög kvalitet.
Som medarbetare är du en viktig kulturbärare och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö präglad av god stämning, samarbete och konstruktiva lösningar. Här värdesätts lagarbete före individuella prestationer, vilket innebär att du vid behov är beredd att göra det lilla extra för att stödja teamet och verksamheten som helhet.
Rollen kräver ett solidariskt och ansvarstagande förhållningssätt, där tydlig och respektfull kommunikation är en självklarhet. Att sätta laget främst innebär även att du värnar både interna och externa relationer.
Arbetsuppgifter:
• Arbeta med ständiga förbättringar.
• Starta, övervaka och reglera två smältugnar
• Mäta temperatur och ta analyser på smältan.
• Utföra provtagning och tillsätta legeringsämnen efter behov.
• Genomföra manuell avgjutning.
• Kontrollera och agera på kvalitetsutfall och avvikelser.
• Utföra daglig kontroll och underhåll av ugnar och kringutrustning.
• Rapportera fel och behov av reparation i underhållssystem.
• Registrera produktionsdata och följa kvalitetsrutiner.
• Använda personlig skyddsutrustning och följa säkerhetsinstruktioner.
• 2-skift kan förekommer.Profil
Vi söker dig som:
• Har en naturlig förmåga att kommunicera tydligt och respektfullt med människor i olika roller och från olika bakgrunder.
• Behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
• Trivs med att samarbeta, både inom ditt team och över avdelningsgränser, och bidrar gärna med idéer och initiativ för att nå gemensamma mål.
• Är lyhörd, lösningsorienterad och har ett proaktivt förhållningssätt i ditt arbete.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som Smältverksoperatör är ett heltidsuppdrag som startar omgående via GV Stars Bemanning & Rekrytering. Uppdraget löper under 6 månader hos kund, med god möjlighet till fortsatt anställning direkt hos kunden efter avslutad period.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Ersättning
Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
