Smältverksarbetare | Lernia | Vetlanda
2025-09-12
Är du redo för en ny utmaning i en dynamisk miljö? Lernia i Vetlanda bjuder dig chansen att utvecklas inom industrin. Som en del av vårt team får du möjligheten att växa och forma din framtid, med trygghet och variation i fokus. Välkommen till Lernia!

Om tjänsten
• Visstidsanställning (konsultuppdrag via Lernia Bemanning)
• Heltid, 5-skift
• Tjänstgöringsort Vetlanda
Här ges du möjligheten att arbeta inom tillverkande industri där du blir en viktig del av teamet och produktionen. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor och produktionsledning i att ständigt hålla en god produktion och kvalité. Du är tekniskt lagd och har ett stort intresse för teknik. Vi ser även att du har erfarenhet sedan tidigare eller tidigare utbildning inom industri.
• Smältning och gjutning av aluminium
• Övervakning och styrning av maskiner
• Högt ansvar för din och andras säkerhet
Om dig
Vi ser att du som söker är en positiv och utåtriktad person med mycket driv som har viljan och förmågan att vara med och bidra till ett starkt team. Du är självgående, noggrann, ordningsam och kan arbeta under eget ansvar, har hög arbetskapacitet och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt. Vidare är det viktigt att du är stresstålig och kan hantera ett arbete med tempoväxlingar.
Formell kompetens
• B-körkort & tillgång till bil
• Truckkort A1-4, B1-6
• Hjullastare C
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se
Ersättning
