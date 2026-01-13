Smaksäker och glad kock? Modern husman och streetfood - Vi måste snacka!
2026-01-13
På Volvo Cars Torslanda driver Nordrest flera restauranger och kiosker. Nu söker vi en glad & smaksäker kock - Husman & Streetfood på Nordrest Volvo Cars Torslanda
Vi erbjuder vår nästa mästare i köket kompetensutveckling, korta beslutsvägar och dagar fyllda av egna initiativ. Välkommen till ett sammansvetsat gäng, välkommen till Nordrest.
Vi behöver förstärka vårt team och söker nu en duktig kock som vill vara med och utveckla våra luncher tillsammans med köksmästaren.
Arbetstiderna är främst dagtid måndag-fredag, inga helger eller röda dagar.
Kort om tjänsten
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. En glad personlighet med ett stänk entreprenörskap passar som hollandaise på sparrisen för detta jobb.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad person med erfarenhet av kock- och serviceyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
3-årig gymnasial kockutbildning eller motsvarande kunskap
Goda kunskaper i svenska och engelska
Tidigare arbetslivserfarenhet som kock i minst två år
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Kollektivavtal HRF
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Tillträde: Omgående eller efter avtal
Lön: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka din ansökan senast 31 januari! Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7046636-1787682". Omfattning
Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
418 78 GÖTEBORG
Nordrest
9682622