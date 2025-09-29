Smajla söker Tandläkare till Stockholm Östermalm + Täby
DrSmile Sverige AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DrSmile Sverige AB i Stockholm
Smajla söker Tandläkare!
Vi på Smajla är en del av Impress, Europas ledande aktör inom ortodonti och specialister på Invisalign. Vi driver toppmoderna kliniker i Stockholm (Östermalm), Göteborg, Täby och Malmö - och nu söker vi en driven tandläkare som vill vara med och forma framtidens tandvård tillsammans med oss.
Om rollen
Som tandläkare hos oss kommer du att arbeta både med allmäntandvård och estetiska behandlingar. Du blir en viktig del i patientens hela resa - från första konsultationen till färdigt resultat.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Mötas med patienter på deras första konsultation och vara med i diagnostisering inför tandreglering.
Utföra Invisalign-relaterade moment, t.ex. IPR, attachments och check-ups.
Genomföra behandlingar inom allmäntandvård: fyllningar, extraktioner, rotfyllningar m.m.
Utföra estetiska behandlingar som kompositer, veneers och implantat.
Arbeta nära våra tandsköterskor och övriga team för att ge bästa möjliga vård.
Vi erbjuder
Heltidsanställning 40h per vecka
Möjligheter till utbildning och utveckling inom Invisalign, tandreglering och estetisk tandvård.
Förmåner och rabatter på behandlingar, aligners och produkter.
Ett modernt arbetsklimat i digitalt och framåtsträvande organisation.
Toppmoderna kliniker och det senaste inom utrustning och teknik.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare i Sverige.
Har erfarenhet av eller intresse för tandreglering och Invisalign.
Trivs med att arbeta med estetiska behandlingar (kompositer, veneers, implantat).
Är kommunikativ, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande.
Vill utvecklas i en innovativ och växande organisation.Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
Smajla är en del av Impress-familjen, en snabbt växande internationell aktör inom osynlig tandreglering. Vi kombinerar digital teknik med personlig service för att ge våra patienter bästa möjliga resultat - alltid med ett leende i fokus.
Vill du vara med på resan och skapa framtidens tandvård?
Ansök idag och bli en del av Smajla - där vi gör skillnad, ett leende i taget! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: Sahahb.Wolff@drsmile-group.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare Stockholm Täby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DrSmile Sverige AB
(org.nr 559314-8454) Arbetsplats
Smajla Jobbnummer
9530003