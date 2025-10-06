Smådjursveterinär Distriktsveterinärerna Kristianstad - Dagtidstjänst
2025-10-06
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Då är detta kanske en spännande utmaning.
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till Distriktsveterinärerna Kristianstad!
Vår mottagning finns belägen i Vä, några kilometer sydväst om Kristianstad. Tillsammans är vi 13 veterinärer, två legitimerade djursjukskötare och fyra djurvårdare. Våren 2017 flyttade vi till vår nybyggda klinik som är anpassad efter flödet för både patient, djurägare och personal. Vi är välutrustade med bland annat digitalröntgen, dentalröntgen, ultraljud, tandunit, blodanalys och operationsavdelning. Vi har en välbesökt foderbutik där vi även säljer olika kosttillskott, schampo och hjälpmedel för både smådjur och häst. Vi är ett positivt och härligt gäng med mycket god gemenskap. Vi värdesätter god kamratskap laget runt och ser det tillsammans med vår kompetens och vår service som våra styrkor.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Vi provar nu med en ny och annorlunda tjänst hos oss. Vi söker en renodlad smådjursveterinär som därmed endast kommer arbeta med smådjur inne på vår klinik. Tjänsten innebär arbete på dagtid helgfria vardagar.
Hos oss tar vi hand om tandpatienter, operationspatienter, poliklinikpatienter och de patienter som är av mer akut karaktär. Vår smådjursklinik har öppet alla vardagar i veckan och denna bemannas dagligen av flera veterinärer. Vi satsar mycket på vår smådjursverksamhet vilket innebär att det finns goda utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar ständigt en hög kvalitet i det vi gör. Vi ser det som självklart att vi delar kunskap och erfarenhet med varandra. Alla är lika viktiga och alla bidrar till att vår arbetsplats är trivsam och framåtsträvande. Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och att du utvecklas på ditt arbete ser vi som vår bästa investering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med god erfarenhet inom smådjur. Vi söker i första hand dig som har kompetens inom kirurgi, tänder och internmedicin. Som veterinär är du självgående i din yrkesroll och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du är flexibel, serviceinriktad och social. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommunikativ förmåga.
Svensk veterinärlegitimation och B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan redan nu, urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
