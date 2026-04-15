SMA Mineral söker sommarvikarie till Centrallaboratoriet i Filipstad
SMA Mineral AB / Biomedicinjobb / Filipstad Visa alla biomedicinjobb i Filipstad
2026-04-15
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SMA Mineral AB i Filipstad
, Rättvik
, Oxelösund
, Söderhamn
, Luleå
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
SMA Mineral är en ledande leverantör av kalkprodukter med 23 anläggningar runt om i Europa och en omsättning på 1 500 Mkr. Företaget grundades 1932 och är familjeägt av familjen Juvél. Huvudkontoret ligger i Persberg, Värmland, och SMA Mineral har idag 250 anställda. Vår vision är att vara det naturliga valet för kalkprodukter och bidra till utveckling och värdeskapande, både lokalt och globalt. Denna vision vilar på våra fyra värdeord: kompetens, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande.
Med ett starkt hållbarhetsfokus har SMA Mineral påbörjat en teknisk utvecklingsresa för att modernisera och ställa om produktionen. Målet är att växa grönt och bidra till en koldioxidneutral framtid. För oss är lönsamhet och miljömål lika viktiga, och i takt med nya utvecklingsmål får hållbarhet en allt tydligare roll. Läs mer på www.smamineral.se.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta som laborant på vårt centrallaboratorium i Filipstad med omgående start och fram till 31 augusti 2026. Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag till fredag.
Vad du kommer att göra
Som laborant ansvarar du för det dagliga analysarbetet, instrumentkontroller och kalibrering, samt deltar i utveckling av metoder och instrument. Centrallaboratoriet bistår hela koncernen med analystjänster - från kartläggning av fyndigheter till produktanalyser.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Ta emot och registrera prover i LIMS-systemet
Provberedning: sikta, uppsluta och hantera provmaterial (inklusive krossning och malning)
Utföra våtkemiska, förbränningskemiska och fysikaliska analyser
Arkivering av provmaterial
Beredning av kemikalier
Kontroll och kalibrering av analysinstrument
Sammanställa och rapportera analysresultat
Föreslå metodförbättringar
Bidra till ökat kvalitetsmedvetande inom koncernen
Säkerställa ordning och reda på arbetsplatsen
Vem är du?
Vi letar efter dig med godkänd gymnasieutbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning.
Påbörjad ingenjörsutbildning är meriterande
Erfarenhet av laboratoriearbete är ett plus
Du måste ha fyllt 18 år vid anställningstillfället
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, analytisk och kvalitetsmedveten. Du uppskattar struktur och ordning, är serviceinriktad och flexibel i ditt arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är du intresserad?
Ansök tjänsten via HaileyHR snarast, urval sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kashif Khan på 076-127 69 90.
Har du frågor om ansökan är du välkommen att höra av dig till Anna Andersson, HR Partner SMA Mineral, via anna.andersson@smamineral.com
Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sma Mineral AB
(org.nr 556206-3874)
Persberg
)
682 27 FILIPSTAD Arbetsplats
Kontor Och Labb Kontakt
HR partner
Anna Andersson anna.andersson@smamineral.com
9856106