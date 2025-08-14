Slutprojektör inom småhusproduktion - bidra till framtidens boende!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2025-08-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med bostäder som gör skillnad för människor - på riktigt? Nu söker vi en slutprojektör som vill vara med och skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer, från idé till färdigt hem. Här får du möjligheten att ta en nyckelroll i ett engagerat team inom ett av Nordens ledande bostadsföretag, där fokus ligger på kvalitet, kundnytta och innovativa lösningar.
OM TJÄNSTEN
Som slutprojektör ansvarar du för att färdigställa produktionshandlingar till våra småhusprojekt. Det innebär att du, i nära samarbete med arkitekter, konstruktörer och andra tekniska specialister, säkerställer att bygglovsritningar och kundönskemål översätts till korrekta och kompletta bygghandlingar. Du blir en viktig del av vår kunds projekteringsavdelning där du arbetar både självständigt och i team. Du erbjuds en roll med stor variation och möjlighet att påverka både process och slutprodukt.
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad och har en god förmåga att fatta beslut samt att driva flera parallella projekt framåt i olika faser. Du har ett analytiskt tänkande och ser till både kostnader och resultat i ditt arbete. Med en stark initiativkraft tar du självständigt ansvar för att prioritera och hantera arbetsuppgifter och aktiviteter kopplade till projekten. Samtidigt är du lyhörd och prestigelös, med ett stort fokus på samarbete och dialog med interna och externa parter.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
• Ta fram och kvalitetssäkra bygghandlingar inför produktion
• Anpassa standardlösningar efter kundens val och lokala krav
• Samarbeta med interna funktioner inom arkitektur, teknik, produktion och kundsupport
• Följa upp och driva förbättringar inom projekteringsprocessen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en examen som trähusprojektör eller likvärdig utbildning inom byggnadskonstruktion
• Har tidigare erfarenhet av att jobba med trähusprojektering
• Har kunskaper i Revit och AutoCAD
• Har goda kunskaper i svenska, då det krävs i det dagliga arbetet med kunder och externa parter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• EnergiskÖvrig information
Detta är ett konsultuppdrag på 12 månader inledningsvis, med goda möjligheter till förlängning efter det.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15112848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9457727